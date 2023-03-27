台灣籃球名人堂的名人專題講座2.0 邱大宗總教練明淡大開講
社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦的籃球名人專題講座2.0第三場，28日上午10時20分將移師淡江大學，邀請裕隆納智捷男籃總教練邱大宗主講他的籃球人生。
邱大宗總教煉的教練生涯經歷非常完整，曾在兩岸多支球隊擔任主帥，包括國內的東元/宏國/裕隆及大陸CBA的江蘇/新疆/……..都有優異的戰績，是一位難得的專業教練，今天他將分享球場上30年的甘苦談分享給給年輕學子，值得期待！
台灣籃球名人堂協會表示，這一期規劃有八場專題講座，邀請中生代籃球名將現身說法，將他們從球場崛起以至在職場的轉折與心路歷程，娓娓道來提供給年輕學子做為奮鬥的目標與參考，以達傳承之宗旨。
此項都將透過教育部體育署—動滋Sports及社團法人台灣籃球名人堂協會粉專直播。
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