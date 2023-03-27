NCAA／邁阿密大學下半場扭轉劣勢 隊史首闖最終4強

中西區第5種子邁阿密大學，今天克服下半場一度落後13分的劣勢，以88比81擊敗第2種子德州大學，隊史首度闖進NCAA一級男籃的「最終4強」。

邁阿密大學（University of Miami）今天在這場全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽「菁英8強」（Elite Eight）的上半場，以37比45落後8分，下半場還一度落後達兩位數的13分，但靠米勒（Jordan Miller）與以賽亞．王（Isaiah Wong，音譯）聯手扳回頹勢，加上奧米爾（Norchad Omier）不但罰進重要的兩球，還在關鍵時刻抄到決定性一球，讓球隊88比81擊敗德州大學（University of Texas），首度闖進「最終4強」（Final Four）。

米勒今天在場上百發百中，7次出手全部命中、13次罰球也全進，攻下全場最高27分；整場拿下14分的以賽亞．王，其中12分是在下半場獲得。

去年在「菁英8強」賽飲恨的邁阿密大學，這次終於順利闖進「最終4強」，接下來將與第4種子身分拿下西區冠軍的康乃狄克大學（University ofConnecticut）爭奪全國冠軍戰門票。

米勒說：「沒人想打道回府。我們一起打到這裡，我們團結在一起，我們展現出非凡的毅力和意志，繼續打下去的意志。」

當兩隊79比79戰成平手時，邁阿密大學的奧米爾進攻時，遭德州大學的康寧漢（Brock Cunningham）犯規。奧米爾兩罰俱中，讓邁阿密大學取得領先，然後他又從德州大學球星卡爾（Marcus Carr）手中抄到一球，讓卡爾賠上犯規，助以賽亞．王在終場前34秒站上罰球線並兩罰俱中。

米勒接下來4罰全進，讓邁阿密大學鎖定中西區冠軍的位置。

波普拉（Wooga Poplar）此役貢獻16分，派克（Nijel Pack）進帳15分，以賽亞．王與奧米爾分別攻下14分、11分，讓邁阿密大學這所在1970年代一度完全放棄籃球的學校，一舉殺進「最終4強」。

在比賽後段受腿筋傷勢所苦的卡爾，今天攻下德州大學全隊最高的17分，艾倫（Timmy Allen）貢獻16分，板凳出發的萊斯（Sir'Jabari Rice）則進帳15分。

德州大學在賽前90分鐘才宣布，12大聯盟（Big12）最有價值球員（MVP）狄蘇（Dylan Disu）此役因腳傷無法出賽。狄蘇是在對賓州州立大學（Pennsylvania State University）的比賽中受傷，他在德州大學於「甜蜜16強」（Sweet 16）槓上賽維爾大學（Xavier University）之戰只打了90秒，接著就只能穿著保護靴在場邊觀戰。

少了6呎9吋（約205公分）的禁區明星狄蘇，德州大學一票可怕的後衛用外圍火力砲轟防守上漏洞百出的邁阿密大學，並在上半場以45比37取得領先，下半場還一度領先13分。

在比賽剩下約8分鐘時，邁阿密大學還以64比72落後，但他們此時打出13比3的反撲，反以77比75超前。在德州大學的萊斯予以回應，扳平比分後，米勒沉穩的兩罰俱中，接著也不斷在罰球線上幫助球隊持續拿下分數。

雖然德州大學一度利用卡爾一記翻身跳投再度扳平，但邁阿密大學靠奧米爾的罰球、抄截，和米勒的罰球終結了比賽。

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