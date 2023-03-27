NCAA／大四後衛命中關鍵罰球 聖地牙哥州大闖最終4強

聖地牙哥州大今天靠特拉梅爾（Darrion Trammell）終場前罰進關鍵一球，以57比56險勝克萊頓大學，驚險闖進NCAA一級男籃的「最終4強」（Final Four）。

聖地牙哥州立大學（San Diego State University）5呎10吋（約178公分）大四後衛特拉梅爾在這場全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽「菁英8強」（Elite Eight）的比賽剩下1.2秒、兩隊56比56平手時，在罰球線附近起跳，遭克萊頓大學（Creighton University）恩巴德（Ryan Nembhard）犯規。

特拉梅爾雖然第1罰落空，但第2罰命中，足以讓聖地牙哥州大拿下勝利，收下隊史首張「最終4強」門票。

聖地牙哥州大的巴特勒（Lamont Butler）拿下全場最高18分，特拉梅爾進帳12分，兩人聯手下，球隊成功擊敗以進攻火力凶猛聞名的克萊頓大學，成為西部山區聯盟（Mountain West Conference，MWC）首支闖進「最終4強」的球隊。

拿下南區冠軍的聖地牙哥州大，接下來將與東區冠軍佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University,FAU）爭奪全國冠軍戰的門票。

今天比賽讀秒階段時，特拉梅爾從外線運球準備出手投出有可能成為這場比賽致勝的一球，追上來的恩巴德此時與特拉梅爾發生肢體接觸遭吹犯規，讓特拉梅爾在此役首度站上罰球線。

被評為該區最佳球員的特拉梅爾說：「我上週可能（練了）1000次的罰球，所以今天自認平日有在磨練，有信心能把球罰進。」

克萊頓大學沒辦法執行最後一擊，因為謝爾曼（BaylorScheierman）發邊線球後，聖地牙哥州大的阿洛普（Aguek Arop）和克萊頓的卡魯馬（Arthur Kaluma）都跳起來搶球，球在此時出界，裁判重新檢視並確定時間已經走完，這讓聖地牙哥州大確定收下勝利。

克萊頓總教練麥德莫特（Greg McDermott）說：「除了比賽時間終了，我沒有得到任何的解釋。他們沒在場上做出任何判決，但裁判是比賽的一部份，我們不會去吵。」

謝爾曼在終場前34秒時抄了對手一球並上籃得手，讓克萊頓追成56比56平手。

卡爾克布雷納（Ryan Kalkbrenner）攻下克萊頓全隊最高的17分，謝爾曼和卡魯馬皆獲12分，但該隊今天三分球17投僅2中，是輸球一大關鍵。

聖地牙哥州大能一路挺進四強，防守是重要一環，下半場他們將克萊頓的投籃命中率壓到僅剩2成8，只有23分進帳。

udn討論區