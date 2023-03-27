快訊

吃到飽buffet「饗食天堂」客人吃15分鐘就走超傻眼？ 網曝：這種人超多

本週「血型+生肖」財運排行！第一名組合「等錢上門」忌動歪腦筋

沒症狀就不用量血壓？圖解高血壓危害：身體多重器官都會受損

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NCAA／大四後衛命中關鍵罰球 聖地牙哥州大闖最終4強

中央社／ 綜合外電報導
聖地牙哥州大後衛特拉梅爾（Darrion Trammell，左）終場前罰進關鍵一球，幫助球隊險勝，闖最終4強。 美聯社
聖地牙哥州大後衛特拉梅爾（Darrion Trammell，左）終場前罰進關鍵一球，幫助球隊險勝，闖最終4強。 美聯社

聖地牙哥州大今天靠特拉梅爾（Darrion Trammell）終場前罰進關鍵一球，以57比56險勝克萊頓大學，驚險闖進NCAA一級男籃的「最終4強」（Final Four）。

聖地牙哥州立大學（San Diego State University）5呎10吋（約178公分）大四後衛特拉梅爾在這場全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽「菁英8強」（Elite Eight）的比賽剩下1.2秒、兩隊56比56平手時，在罰球線附近起跳，遭克萊頓大學（Creighton University）恩巴德（Ryan Nembhard）犯規。

特拉梅爾雖然第1罰落空，但第2罰命中，足以讓聖地牙哥州大拿下勝利，收下隊史首張「最終4強」門票。

聖地牙哥州大的巴特勒（Lamont Butler）拿下全場最高18分，特拉梅爾進帳12分，兩人聯手下，球隊成功擊敗以進攻火力凶猛聞名的克萊頓大學，成為西部山區聯盟（Mountain West Conference，MWC）首支闖進「最終4強」的球隊。

拿下南區冠軍的聖地牙哥州大，接下來將與東區冠軍佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University,FAU）爭奪全國冠軍戰的門票。

今天比賽讀秒階段時，特拉梅爾從外線運球準備出手投出有可能成為這場比賽致勝的一球，追上來的恩巴德此時與特拉梅爾發生肢體接觸遭吹犯規，讓特拉梅爾在此役首度站上罰球線。

被評為該區最佳球員的特拉梅爾說：「我上週可能（練了）1000次的罰球，所以今天自認平日有在磨練，有信心能把球罰進。」

克萊頓大學沒辦法執行最後一擊，因為謝爾曼（BaylorScheierman）發邊線球後，聖地牙哥州大的阿洛普（Aguek Arop）和克萊頓的卡魯馬（Arthur Kaluma）都跳起來搶球，球在此時出界，裁判重新檢視並確定時間已經走完，這讓聖地牙哥州大確定收下勝利。

克萊頓總教練麥德莫特（Greg McDermott）說：「除了比賽時間終了，我沒有得到任何的解釋。他們沒在場上做出任何判決，但裁判是比賽的一部份，我們不會去吵。」

謝爾曼在終場前34秒時抄了對手一球並上籃得手，讓克萊頓追成56比56平手。

卡爾克布雷納（Ryan Kalkbrenner）攻下克萊頓全隊最高的17分，謝爾曼和卡魯馬皆獲12分，但該隊今天三分球17投僅2中，是輸球一大關鍵。

聖地牙哥州大能一路挺進四強，防守是重要一環，下半場他們將克萊頓的投籃命中率壓到僅剩2成8，只有23分進帳。

NCAA

延伸閱讀

影／弘光科大首辦泰國佛統大學華語研習 學生從生活科技學華語

鬼太郎閉展倒數 全台唯一站錯過不再

UBA／大學最終戰因傷只打1分鐘 林彥廷爆淚：沒想過

NCAA／康乃狄克大勝岡薩加 9年來首度闖進4強

相關新聞

UBA／游艾喆終奪MVP稱錦上添花 練好外線備戰職籃

政治大學「為小巨蛋而生的男人」游艾喆今天在UBA公開男一級總冠軍賽拿下21分、8籃板、3助攻亮眼數據，不僅幫助政大完成3...

UBA／生涯首冠到手 世新宋瑞蓁：總算可以笑著出去

高1與高3時都在冠軍賽敗給國泰體系的淡商，讓宋瑞蓁總是黯然離開台北小巨蛋，不過畢業後加入世新大學後，她今天在生涯首度站上...

NCAA／大四後衛命中關鍵罰球 聖地牙哥州大闖最終4強

聖地牙哥州大今天靠特拉梅爾終場前罰進關鍵一球，以57比56險勝克萊頓，驚險闖進NCAA一級男籃的「最終4強」。

UBA／政大3連霸 世新4連后

富邦人壽UBA公開一級冠軍賽昨天在台北小巨蛋點然戰火，其中男子組冠軍賽由包辦過去4屆冠軍的衛冕軍政治大學與健行科大交手，...

UBA／高錦瑋、丁冠皓投身職籃 劉孟竹坦言很想選

健行科大今天在UBA公開男一級冠軍賽，以10分差距不敵政大無緣冠軍，陣中兩名大四球員高錦瑋、丁冠皓也告別UBA賽場，並將...

UBA／大學最終戰因傷只打1分鐘 林彥廷爆淚：沒想過

將在今年投入職籃選秀的政大後衛林彥廷，今天在小巨蛋迎接大學生涯最終戰，不過他卻在開賽後就受傷退場，直到比賽最後42秒球隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦