UBA／游艾喆、莫巴耶狂飆42分 政大男籃退健行完成3連霸

UBA公開男一級冠軍賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，由挑戰3連霸的政治大學出戰力圖重返榮耀的健行科大，政大在開賽就傷了主力後衛林彥廷的情況下，仍是在第四節靠著游艾喆與莫巴耶聯手拉開差距，以71：61擊敗健行，完成3連霸。

包辦UBA公開男一級過去4年冠軍的健行與政大，卻是首度在UBA冠軍賽交鋒，不過雙強交鋒也吸引不少名人到場觀賽，包括身為政大校友的台北市長蔣萬安，以及「舉重女神」郭婞淳、藝人王大陸以及T1聯盟台南台鋼獵鷹球員，包括三名洋將德古拉、布拉和阿修羅也都到場觀賽。

而政大與健行也在冠軍賽展開激烈的拉鋸，首節上學年還就讀政大之後轉學到健行的蔡宸綱就飆進兩顆三分球，反觀今年將畢業投入職籃選秀的政大主力後衛林彥廷，卻在首節就受傷退場，讓健行首節打完取得1分領先。

不過政大外籍生莫巴耶與「為小巨蛋而生的男人」游艾喆也挺身而出，兩人在第二節聯手攻下14分，但健行外籍生史密斯與高錦瑋單節拿下12分互別苗頭，兩隊在上半場打完也戰成32：32平手。

第三節游艾喆帶領政大打出10：5的開節攻勢，但健行四強賽手感最火燙的劉丞勳也挺身而出飆進三分冷箭，兩隊都無法將差距拉開。

第四節政大外籍生莫巴耶火力全開，以一記單手爆扣得分，還製造健行史密斯犯規並完成「三分打」，加上王凱裕的快攻上籃，助政大取得8分領先，儘管進行健行丁冠皓隨後上籃得手，但游艾喆、莫巴耶先後在中距離跳投得手，幫助政大將領先優勢擴大到雙位數。

比賽最後3分42秒王凱裕命中三分球，政大取得11分領先，不過健行劉丞勳也隨即回敬一記冷箭，再將差距縮小到8分，不過健行接下來幾波攻勢都被政大守住，包括莫巴耶在比賽最後1分41秒賞了對手一記麻辣鍋，澆熄了健行最後反撲氣燄，最終政大就以10分差距收下勝利，完成3連霸。

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