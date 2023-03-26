UBA／生涯首冠到手 世新宋瑞蓁：總算可以笑著出去

高1與高3時都在冠軍賽敗給國泰體系的淡商，讓宋瑞蓁總是黯然離開台北小巨蛋，不過畢業後加入世新大學後，她今天在生涯首度站上UBA公開女一級冠軍賽舞台時，攻下全場最高的18分外帶9籃板，幫助世新擊敗同為國泰體系的文化，完成4連霸，也讓宋瑞蓁直言遺憾感真的不見了，終於可以笑著走出小巨蛋。

從國中時期就是冠軍賽常客，但卻始終與冠軍絕緣的宋瑞蓁，去年從北一女畢業後與國高中同窗蔡佑蓮一同加入衛冕軍世新大學，並在今年跟隨世新再一次站上冠軍賽舞台，而她也再度展現大賽型球員的特色，全場進帳18分外帶9籃板，幫助世新完成4連霸。

對於總算一圓冠軍夢，宋瑞蓁直言真的好累，「大家這陣子真的都練得很勤、很累，有點擔心到了四強賽會跑不動，但我們每個人都撐下來了，當然我自己還有很多進步空間。」

談到連續數年遭到國泰體系隊伍擋道，總算在今年越過高山，宋瑞蓁也直言遺憾感真的不見了，「終於我可以笑著走出去，而不是哭著走出去了。」

對於宋瑞蓁大一就展現大將之風，但今天全場也發生高達8次失誤，世新教頭何正峰也說：「對於優秀球員寬容總是比較多一些，如果把她框架框住就無法發揮，慢慢再調整她，她也需要調整不要讓自己受傷。高中上來要展現成熟球技太難為她了，要給她時間進步，不管在技術還是外在動力上，都要給她一些壓力，讓她做一些調整。」

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