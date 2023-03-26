PLG／林書豪15助攻寫新紀錄 鋼鐵人對戰領航猿3連勝

在聯盟本季首度的「豪傑對決」中輸球的高雄17直播鋼鐵人，今天繼續在主場迎戰來訪的桃園璞園領航猿，在林書豪繳出24分、15助攻、8籃板準大三元，其中單場15助攻更是改寫聯盟紀錄領軍下，鋼鐵人最終就以99：84賞給領航猿5連敗，也是對戰3連勝。

在林書豪加盟後已經對戰領航猿收下2連勝的鋼鐵人，今天在主場再戰領航猿依舊一路壓著對手打，上半場林書豪就火力全開攻下18分，其中在前一場5投0中的三分球，在上半場就命中2球。

反觀近期狀況低迷的領航猿今天又出現慢熱的狀況，前兩節合計僅拿下32分，且三分球出手19次僅命中2球，讓鋼鐵人在上半場打完就已經取得20分的大幅領先。

而第三節領航猿進攻手感回溫，單節雖然猛轟30分，但鋼鐵人在林書豪轉入助攻模式下，仍是單節拿下29分，讓領航猿遲遲無法將差距縮小，且鋼鐵人今天不僅林書豪表現搶眼，板凳出發的孫思堯以及近期手感逐漸回溫的呂政儒，也都有雙位數得分進帳，其中孫思堯更是面對前東家打出代表作，拿下15分、11籃板「雙十」，最終鋼鐵人就以15分差距擊敗領航猿，在林書豪加盟後已經取得對戰3連勝。

林書豪今天繳出24分、15助攻、8籃板準大三元，其中單場15助攻更是刷新聯盟單場助攻紀錄。

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