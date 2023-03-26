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UBA／台師大女籃奪季軍 陳昱潔預約下季再闖小巨蛋

中央社／ 台北26日電
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳昱潔（右）在中距離跳投出手。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳昱潔（右）在中距離跳投出手。記者余承翰／攝影

台師大今天UBA大專籃球聯賽女子組季軍戰以74比62擊敗佛光大學，以季軍作收，大三中鋒陳昱潔表示，感謝學姐帶領大家進到台北小巨蛋。她喊話明年也會率領學妹登上小巨蛋舞台。

台師大過去2屆都闖進冠軍戰，均以亞軍作收，昨天4強賽不敵文化大學，落入季軍戰，但今天面對佛光大學，上半場意外陷入苦戰，所幸下半場回神，最終以12分差距贏得勝利。

台師大教練梁嘉音賽後接受聯訪時表示，昨天4強賽很可惜沒有打出該有水準，面對球員失落情緒，她選擇讓球員轉移目光，並放在今天季軍戰， 「昨天沒有發揮到的東西，今天要拿出來用，經過一年的淬鍊，要把該有東西呈現出來」。

梁嘉音認為，球隊今天前兩節打得較為凌亂、失誤偏多，經中場休息提醒後，團隊打出應有的隊形，且攻守回穩，才能拿下勝利。

展望未來，梁嘉音想要塑造更強悍的球風，她透露，常跟選手說，「想要戴上皇冠，必承其重，這個重除了努力之外，心理素質必須要夠的」。

陳昱潔今天攻下全隊最高的15分，她表示，上季上場時間不多，都是由學姐扛起責任，大家都有共同目標，想要扛起球隊。她特別感謝學姐將她帶進小巨蛋，她也喊話，明年也會像學姐一樣，把學妹帶進小巨蛋。

另外，佛光大學儘管輸球、拿下第4名，但下季將有外籍生助陣，有助提升戰力，佛光大學教練楊淑淨則抱持著平常心，她強調，還是會做好該做的準備。

對於佛光球員，楊淑淨也有期許，她希望球員有一顆無所畏懼的心，「明年不要再以第4（種子）姿態進到小巨蛋，期許球員未來不只把小巨蛋當作目標，而是要將名次往上推」。

UBA 台灣師大 佛光大學

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