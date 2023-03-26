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圖輯／UBA台師大下半場逆轉佛光 奪女子組季軍

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學陳郁婷（中）切入突破包夾。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學陳郁婷（中）切入突破包夾。記者余承翰／攝影

111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，上屆亞軍台師大本季兩度面對佛光大學，都以超過40分的懸殊差距輕鬆獲勝，今天於季軍賽再度碰頭卻陷入苦戰，半場結束還落後5分，但台師大下半場及時回神，在第三節打出26：5攻勢將比分逆轉，終場台師大以74比62擊敗佛光大學，拿下季軍。

111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學連文鈴（左）在三分線外跳投出手。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學連文鈴（左）在三分線外跳投出手。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學李宜樺（中）切入時遭到雙人包夾。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學李宜樺（中）切入時遭到雙人包夾。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳昱潔（右）在中距離跳投出手。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳昱潔（右）在中距離跳投出手。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學陳郁婷（左）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學陳郁婷（左）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大楊秀琴（中）切入籃下放進兩分。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大楊秀琴（中）切入籃下放進兩分。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳靳豫萱（右）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳靳豫萱（右）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大教練梁嘉音。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大教練梁嘉音。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學板凳席在場上球員進球後興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學板凳席在場上球員進球後興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學教練楊淑淨。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學教練楊淑淨。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學連文鈴（左）在中距離跳投出手。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學連文鈴（左）在中距離跳投出手。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學連文鈴（後）投進壓哨球。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學連文鈴（後）投進壓哨球。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學教練楊淑淨。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學教練楊淑淨。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳靳豫萱（右）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳靳豫萱（右）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳映慈（左二）切入突破多人包夾。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳映慈（左二）切入突破多人包夾。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學教練楊淑淨（中）賽後擁抱即將畢業的陳郁婷（左）與黃靖雯（右）。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學教練楊淑淨（中）賽後擁抱即將畢業的陳郁婷（左）與黃靖雯（右）。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳靳豫萱（左）吸引包夾後將球助攻給隊友。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳靳豫萱（左）吸引包夾後將球助攻給隊友。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳映慈（中）切入突破三人包夾。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，台師大陳映慈（中）切入突破三人包夾。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學黃靖雯（中）在籃下抓到進攻籃板後放進兩分。記者余承翰／攝影
111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，佛光大學黃靖雯（中）在籃下抓到進攻籃板後放進兩分。記者余承翰／攝影

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