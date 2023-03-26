圖輯／UBA台師大下半場逆轉佛光 奪女子組季軍

111學年度大專籃球聯賽女子組季軍賽，上屆亞軍台師大本季兩度面對佛光大學，都以超過40分的懸殊差距輕鬆獲勝，今天於季軍賽再度碰頭卻陷入苦戰，半場結束還落後5分，但台師大下半場及時回神，在第三節打出26：5攻勢將比分逆轉，終場台師大以74比62擊敗佛光大學，拿下季軍。
PLG今天上演史上首次的高雄17直播鋼鐵人隊林書豪與台北富邦勇士隊林志傑間的「豪傑對決」，最終林書豪繳出22分、9籃板、...
桃園永豐雲豹隊本周在宣布換帥後，今天於主場迎戰來訪的台南台鋼獵鷹隊，面對近期拉出7連勝的獵鷹，雲豹在第三節還一度落後，不...
靠著霍金斯繳出20分，康乃狄克大學（UConn）哈士奇隊今天82比54痛宰岡薩加大學，9年來首度挺進全美大學體育聯盟（N...
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富邦人壽UBA公開一級4強總決賽昨天在台北小巨蛋點燃戰火，過去兩年都以男子組季軍作收的健行科大，昨天四強賽靠著多點開花的...
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