NCAA／康乃狄克大勝岡薩加 9年來首度闖進4強

靠著霍金斯（Jordan Hawkins）轟進6颗三分球獨拿20分，康乃狄克大學（UConn）哈士奇隊今天82比54痛宰岡薩加大學，9年來首度挺進全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃錦標賽「最終4強」。

美聯社報導，今年堪稱「哈士奇」自2014年NCAA封王以來，在3月瘋打出的最好成績。他們今年主場戰無不勝，今天西區決賽也一路壓著岡薩加大學（Gonzaga University）打，下半場早早取得23分領先，一路邁向勝利。

這些哈士奇隊員做到了康大女籃辦不到的事，接下來他們將前進休士頓，對戰德州大學（University ofTexas）和邁阿密大學（University of Miami）之間的勝隊。

岡薩加大學上半場尾聲遭康大一輪猛攻，半場打完落後7分後，下半場更是兵敗如山倒，大前鋒狄米（Drew Timme）早早就吞下4犯，被迫坐板凳休息。

岡薩加大學全場命中率僅33%，下半場29投僅7中，三分球20次出手僅得手2次，想繼2017年來第3度挺進「最終4強」（Final Four）的企圖最終鎩羽而歸。

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