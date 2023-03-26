快訊

桃園台茂購物中心火警！逛街民眾急疏散 起火點疑是這

台宏斷交 洪都拉斯無奈吐22字：靠自己尚好

新冠本土+85例 羅一鈞：推估總體輕症人數約2千至2500之間

NCAA／第9種子佛羅里達大西洋大學殺進4強

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
馬丁。 美聯社
馬丁。 美聯社

NCAA一級男子籃球錦標賽今天上演「菁英8強」戰，開賽沒多久，馬丁就以一記飛身灌籃做足宣示，最終率領第9種子佛羅里達大西洋大學79比76力克堪薩斯州立大學，殺進4強。

佛羅里達大西洋大學（FAU）貓頭鷹隊是今年第1支殺進「最終4強」（Final Four）的球隊，也是排名最低的種子。

美聯社報導，貓頭鷹隊今天在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）擊敗堪薩斯州立大學（Kansas State University）後，將前往休士頓，挑戰明天南區決賽克萊頓大學（Creighton）和聖地牙哥州立大學（San Diego State）之間的勝隊。

今年的全美大學體育聯盟（NCAA）錦標賽可說是史上最難預測之一，4區頭號種子全數落馬，是NCAA一級男籃錦標賽1979年開始排種子以來，首次出現沒有任何一支頭號種子的球隊闖進「菁英8強」（EliteEight）的情況。

貓頭鷹隊過去從未贏得NCAA錦標賽，但今年已以個位數分差連贏4場，是2013年威契塔州立大學（Wichita Stat）以來，第1支以第9種子身分勇闖4強的球隊，也是1979年首次實施種子制度以來的第3支。

出身紐約、僅5呎8吋（約172公分）的堪薩斯州大控球後衛諾威爾（Markquis Nowell）今天再度在麥迪遜花園廣場發威，繳出30分、12助攻和5抄截。但先前在甜蜜16強（Sweet 16）以19助攻締造NCAA錦標賽紀錄的他，今天並未得到隊友足夠的幫助。

諾威爾和湯姆林（Nae’Qwan Tomlin）是堪薩斯州大今天唯二得分兩位數的球員，陣中球隊得分王強生（Keyontae Johnson）今天僅拿9分便犯滿畢業。

馬丁（Alijah Martin）此役貢獻17分，其中包括一顆關鍵的大號三分。戈丁（Vlad Goldin）14分、13籃板，佛瑞斯特（Michael Forrest）終場前20秒為貓頭鷹隊投進4顆關鍵罰球，都是贏球功臣。

卡特（Cam Carter）在終場前22.8秒時三分中的，把比分縮小到74比75、堪薩斯州大僅落後1分。此時堪薩斯州大犯規，在終場前17.9秒把佛瑞斯特送上罰球線，佛瑞斯特兩罰俱中，比分來到77比74，堪薩斯州大落後3分。

倒數8.6秒，諾威爾傳球給禁區的湯姆林，讓他上籃得手，再把落後縮小到1分；但終場前6.9秒，堪薩斯州大又把佛瑞斯特送上罰球線，佛瑞斯特同樣兩罰俱中，終場佛羅里達大西洋大學就以3分之差氣走堪薩斯州大。

延伸閱讀

「大學的脊梁」盜版檔案LINE瘋傳 管中閔：有心人刻意變造

中央大學校長周景揚：國立大學不會倒但會平庸化

UBA／楊淑琄扮學妹定心丸 盼助世新寫4連霸新歷史

NCAA／四大頭號種子全滅無緣八強 1979年以來首見

相關新聞

PLG／首次豪傑對決取勝 林志傑：有這麼好對手很光榮

PLG今天上演史上首次的高雄17直播鋼鐵人隊林書豪與台北富邦勇士隊林志傑間的「豪傑對決」，最終林書豪繳出22分、9籃板、...

T1聯盟／霍華德空接爆扣斷獵鷹連勝 雲豹換帥開紅盤

桃園永豐雲豹隊本周在宣布換帥後，今天於主場迎戰來訪的台南台鋼獵鷹隊，面對近期拉出7連勝的獵鷹，雲豹在第三節還一度落後，不...

NCAA／第9種子佛羅里達大西洋大學殺進4強

NCAA一級男子籃球錦標賽今天上演「菁英8強」戰，開賽沒多久，馬丁就以一記飛身灌籃做足宣示，最終率領第9種子佛羅里達大西...

UBA／四強決賽 健行科大重返冠軍賽 政大尋求3連霸

富邦人壽UBA公開一級4強總決賽昨天在台北小巨蛋點燃戰火，過去兩年都以男子組季軍作收的健行科大，昨天四強賽靠著多點開花的...

UBA／兌現與高錦瑋決賽交手之約 林彥廷：明天不是朋友

在國、高中同隊6年後，卻在UBA賽場上成為對手的政大林彥廷與健行科大高錦瑋，在本學年UBA開季前就約定好要在冠軍賽交手，...

UBA／複賽2連敗很自責 游艾喆4強賽飆「大三元」當回應

政治大學「為小巨蛋而生的男人」游艾喆今天在4強賽再度展現其大心臟，在面對世新的比賽中全場繳出16分、15籃板、11助攻、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦