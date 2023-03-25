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PLG／首次豪傑對決取勝 林志傑：有這麼好對手很光榮

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林志傑（中）在首次豪傑對決中率領富邦勇士隊拿下勝利。圖／台北富邦勇士隊提供
林志傑（中）在首次豪傑對決中率領富邦勇士隊拿下勝利。圖／台北富邦勇士隊提供

PLG今天上演史上首次的高雄17直播鋼鐵人隊林書豪與台北富邦勇士隊林志傑間的「豪傑對決」，最終林書豪繳出22分、9籃板、7助攻，雖然個人數據比下林志傑的14分、3籃板、3助攻，但富邦勇士最終仍是以101：95擊敗鋼鐵人。

首次的「豪傑對決」，開賽林書豪先是助攻給悟空投進三分球，但林志傑隨後也回敬一顆三分球，正式點燃戰火，隨後林書豪更是投進高難度的騎馬射箭，兩人一來一往的表現也炒熱整個鳳山體育館氣氛。

不過本場比賽人手短缺的富邦勇士，首節除了林志傑外其他球員手感冰冷，讓鋼鐵人在該節中段由林書豪、溫德（Wendell Lewis）和悟空（Gokul Natesan）三人聯手打出一波9：0攻勢拉開差距，首節打完鋼鐵人也以20：14領先。

但第二節富邦勇士洋將辛特力手感加溫單節狂飆15分，加上周桂羽、曾翔鈞、簡廷兆等本土球員都加入得分行列，幫助勇士單節拿下33分逆轉戰局，上半場打完反取得1分領先，而林書豪在上半場打完拿下12分、6籃板、5助攻，林志傑則是8分、3助攻。

易籃後兩隊持續拉鋸，分差都維持在5分上下，直到第四節富邦勇士曾祥鈞、簡廷兆、洪楷傑連續4顆三分球，將領先差距擴大到13分，不過第四節最後階段鋼鐵人呂政儒挺身而出，接連飆進兩顆三分球，其中包括一次「四分打」，幫助鋼鐵人在比賽最後1分49秒追到僅剩1分差距。

倒數1分23秒林志傑兩罰俱中後，富邦勇士再取得3分領先，反觀鋼鐵人接下來幾波進攻都未能再進帳分數，塞瑟夫在倒數5秒再補進一記致命三分球，最終富邦勇士就以6分差距帶走勝利。

對於首次的「豪傑對決」由富邦勇士拿下勝利，林志傑賽後也誇讚鋼鐵人展現極佳韌性，對於能與林書豪在場上交手，他則說：「我覺得非常榮幸，在我籃球生涯有這麼好的對手，很光榮。」

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