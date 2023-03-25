UBA／教頭鄭慧芸趕場點燃逆襲之火 文化退台師明爭冠

UBA公開女一級4強賽，強權文化大學今天遭遇台師大，開賽一度落後的文化，在第二節教練鄭慧芸從WSBL趕場到台北小巨蛋後逆轉戰局，儘管台師大末節一度追到僅剩3分差，但文化又靠著一波7：0攻勢奠定勝基，最終以71：61擊敗台師大，明天將與世新爭冠。

文化今天4強賽與台師大交手，教練鄭慧芸在WSBL仍有賽程的情況下，首節就由教練陳美莉臨場調度，不過開賽後文化卻出現慢熱的狀況，一度落後給台師大，不過第二節鄭慧芸在從板橋體育館感到小巨蛋後，文化也展開反擊，上半場打完文化反倒取得1分領先。

易籃後文化持續擴大領先差距，不過台師大也在陳映慈、陳靳豫萱領軍下持續追分，第四節剩下6分50秒時，台師大靠著楊秀琴的「四分打」一度將差距縮小到僅剩3分，但隨後文化鄭慧慈、黃巧鈞和郭虹廷隨後又打出一波7：0反擊，將差距再度擴大到10分，最終文化就以10分差距勝出，搶下與世新爭冠的門票。

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