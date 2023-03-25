UBA／連6年站上小巨蛋 高錦瑋盼「最終戰」好好享受

健行科大今天在UBA公開男一級4強賽，以87：63輕取台師大，搶下暌違2年的冠軍賽門票，而對於高中加大學已連續6年站上小巨蛋舞台，且將在今年投入職籃選秀的高錦瑋來說，明天將是他UBA生涯最後一戰，他也直言希望最終戰能夠好好享受。

從高二在能仁家商時期就隨隊站上小巨蛋舞台，畢業後加入健行科大也從不曾缺席過4強賽的高錦瑋，今年確定將會投入職籃選秀結束學生籃球生涯，而生涯最後一場的UBA四強賽，他也貢獻了10分、5籃板、4助攻，幫助健行搶下暌違2年的冠軍賽門票。

對於前一次站上冠軍賽舞台時還是個「小大一」，而球隊最終也順利拿下冠軍，高錦瑋坦言今年再度挺進到冠軍賽，對於已經大四的他來說確實壓力更大，「那時候我前面還有阿吉（林俊吉）他們那些學長，重點都不是放在我身上，而今年肯定會比當年更有壓力，但我也希望自己能好好享受。」

而重返冠軍賽後，高錦瑋也直言希望能與就讀政大的昔日同窗林彥廷在冠軍賽交鋒，「我們從高中就是同學，可以說是最熟悉的陌生人，我覺得能跟他在冠軍賽對位肯定會很爽，還有那些垃圾話，他在記者會的時候就有說要把我撞飛。」

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