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T1聯盟／霍華德空接爆扣斷獵鷹連勝 雲豹換帥開紅盤

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹隊換帥首場比賽就在主場拿下勝利。圖／桃園永豐雲豹隊提供
雲豹隊換帥首場比賽就在主場拿下勝利。圖／桃園永豐雲豹隊提供

桃園永豐雲豹隊本周在宣布換帥後，今天於主場迎戰來訪的台南台鋼獵鷹隊，面對近期拉出7連勝的獵鷹，雲豹在第三節還一度落後，不過靠著戴維斯（Deyonta Davis）在第三節末段的猛攻拉開差距，加上霍華德（Dwight Howard）比賽最後44秒的空中接力爆扣澆熄獵鷹反撲氣燄，最終雲豹就以107：97中斷獵鷹7連勝。

仍在為季後賽席次卡位的雲豹，本周宣布由外籍教練貝奈特（John Bennett）接掌球隊兵符，原總教練劉嘉發則是轉任球員發展兼技術顧問，期盼能在賽季末段繼續衝擊季後賽席次。

而迎來新帥的首場比賽，雲豹就在主場迎戰近況火熱的獵鷹，上半場雲豹不僅洋將艾夫伯（Michael Efevberha）延續近期的火燙手感拿下20分，本周歸隊的盧捷閔與後衛陳孝榕也在三分線上挹注火力，加上霍華德也有10分、9籃板的近雙十演出，幫助雲豹上半場打完還保有4分領先。

易籃後雲豹一度靠著艾夫伯、陳孝榕的三分球命中取得6分領先，不過今天手感同樣火燙的列伊胡凱翔也攜手德古拉（Samuel Deguara）再將差距縮小到5分，隨後更是靠著布拉（Sim Bhullar）肆虐禁區逆轉戰局，但雲豹戴維斯（Deyonta Davis）也連續飆進三分球再要回領先優勢，隨後鄭瑋與艾夫伯也加入飆分行列，幫助雲豹三節打完取得90：77領先。

末節獵鷹仍是一路緊咬比分不放，比賽最後2分鐘呂冠霆投進三分球後，德古拉籃下也擺進兩分，兩隊回到7分差距，不過比賽最後44秒霍華德與陳孝榕完成空中接力爆扣後，澆熄了獵鷹的反撲氣燄，最終雲豹就以10分差距拿下勝利，中斷獵鷹7連勝。

雲豹今天以艾夫伯攻下34分、7籃板、6助攻表現最佳，霍華德則是拿下20分、13籃板，而這一勝也幫助雲豹戰績超越太陽隊，衝上第5名。

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