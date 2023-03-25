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UBA／吉芙成世新連霸關鍵 何正峰：盼她打法更穩健

中央社／ 台北25日電
111學年度大專籃球聯賽女子組準決賽，世新大學以80：50擊敗佛光大學，再闖冠軍賽。記者余承翰／攝影 余承翰
111學年度大專籃球聯賽女子組準決賽，世新大學以80：50擊敗佛光大學，再闖冠軍賽。記者余承翰／攝影 余承翰

參與世新大學UBA大專籃球聯賽前3冠的楊淑琄，連4年進軍台北小巨蛋，她今天透露，賽前勉勵學妹不要怕，「小巨蛋就是世新大學的舞台，只是場地大了一點、觀眾多了一點。」

尋求4連霸的世新大學今天在UBA大專籃球聯賽公開女一級4強賽，以80比50輕取佛光大學，晉級冠軍戰。

世新教頭何正峰賽後接受媒體聯訪時表示，儘管比賽贏球，但他認為，球隊防守端以及場上球員橫向聯繫，都還有改善空間。

世新本季陣中有不少大一菜鳥，包括蔡佑蓮、游沁樺、宋瑞蓁、邱詠鈴與奈及利亞外籍生吉芙，何正峰透露，趁著比賽暫停時，也向球員信心喊話，「她們經驗都有，只是對於自己比較沒信心。」

楊淑琄從大一到大四，看著世新連續4年挺進冠軍戰，她也分享這段心路歷程，她表示，大一球技不如人，主要跟著學姊學習防守和跑位，大二、大三上場機會則不多，今年大四則希望在場上發揮從學姊身上學到的東西，並傳授學妹經驗。

楊淑琄透露，昨天教練開完會後，所有球員又再留下，儘管部分大一球員高中時期曾有過在小巨蛋比賽的經驗，她仍以過來人身分勉勵學妹，小巨蛋就是世新大學的舞台，「只是場地大了一點、觀眾多了一點」，並期許學妹在場上能正常發揮。

另外，外籍生吉芙此役繳出21分、18籃板，也是世新能挺進冠軍戰關鍵，何正峰表示，吉芙一直想要在進攻端幫助球隊，儘管算是好事，但是太過急躁，「她有腳步和身高，可以投籃和拋投，手段滿多，但常常還沒站好，就把球投出去，希望她在打法上能更穩健。」

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