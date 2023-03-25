UBA／楊淑琄扮學妹定心丸 盼助世新寫4連霸新歷史

從大一時在台北小巨蛋2場比賽僅出賽8分鐘，到今年成為球隊不可或缺的主力班底，世新女籃隊長楊淑琄在今天與佛光的4強戰中攻下11分、4籃板、2抄截，幫助世新連5年都挺進到冠軍賽，對於4連霸僅差最後1勝，楊淑琄也信心滿滿的表示，希望能在明天創造新歷史。

畢業於東泰高中的楊淑琄，高中時期因球隊戰績不佳始終無緣小巨蛋舞台，不過大學就讀世新後，她不僅連續4年站上小巨蛋舞台，還從大一時是板凳末端的球員，到今年成為不可缺少的先發主力，更有機會在明天完成大學4年都奪冠的紀錄。

在今天帶領世新大勝佛光30分搶下冠軍賽門票後，身為隊長的楊淑琄也直言，本學年球隊在有5名大一新血加入下，該如何在場上穩定軍心也成為她的重要任務，「昨天球隊開完會後，我們球員也獨自開了一個會，因為我知道今年大一中除了瑞蓁和佑蓮外，其他3個學妹都沒有小巨蛋經驗，希望能夠鼓勵她們。」

楊淑琄坦言，自己大學前三年也是在學姊帶領下一步一步成長，今年則是輪到他自己將經驗傳承給學妹，「我告訴學妹小巨蛋就是世新大學的舞台，只是場地變大、觀眾變多，其他沒有什麼不同，不需要害怕，我們只要把練球時的表現拿出來，肯定會沒有問題。」

而世新明天也將挑戰繼文化大學後，第二支在UBA公開女一級完成4連霸的球隊，大學生涯前3年都拿下冠軍的楊淑琄也直言，「我們明天肯定會創造新歷史。」

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