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P.LEAGUE+討論焦點是他們！網友熱議球隊、球員一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
P.LEAGUE+討論焦點是他們！網友熱議球隊、球員一次看 圖片來源/unsplash
P.LEAGUE+討論焦點是他們！網友熱議球隊、球員一次看 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】


《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「P.LEAGUE+」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大球隊與十大球員排行。

P.LEAGUE+成立來到第三季，從球場上的對戰組合，到場邊的行銷活動，話題討論度都相當高，加上今年更是有許多新球員加盟，以及各支球隊戰績排名大洗牌，為球賽增添許多看點，接著就一起來看看網友們最關注的球隊和球員是哪些吧！

豪神加盟「鋼鐵人」成流量密碼 「攻城獅」如何打出新球風引關注

P.LEAGUE+6大球隊 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
P.LEAGUE+6大球隊 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

從本季開季前就傳出林書豪即將加盟「高雄17直播鋼鐵人」的消息，讓鋼鐵人在網路的討論聲量一直居高不下，在林書豪確定加盟後，所出賽的場次更是受到高度關注，引起網友大量留言討論「豪神降臨」、「真的是NBA級別，必須訂票了」、「非常歡迎回台灣打球」，表示無論是收看線上轉播，或是到現場支持，都希望能一睹林書豪在台灣職籃賽場的風采。而上季亞軍的「新竹街口攻城獅」，這個賽季球隊卻狀況連連，球員頻頻更動，其中網友們主要討論關於辛巴離隊後，攻城獅的打法該如何做出改變，像是「辛巴離開對攻城獅不是件壞事，本土該成長了」、「本土三四號位子該果斷的打」，球迷也紛紛喊話「每一場都看到球隊在做不同的調整」、「輸也沒關係，重點是找回屬於自己的打法」，期許攻城獅能盡快找到球隊的新球風。

「福爾摩沙台新夢想家」在熱身賽繳出好表現，讓球迷直呼期待，然而開季後卻遇到總教練離隊，以及洋將頻繁更動，進而影響戰績，網友表示「能得分的手段不多，防守不錯但進攻火力少」、「本土陣容問題很大，後場偏矮三分又不準，內線沒法有效拉開空間」，認為球隊需要有許多問題需要解決。「桃園璞園領航猿」本季脫胎換骨，甩開上季墊底的陰霾，今年換了新總教練卡米諾斯，為球隊帶來新氣象，開季就拉出一波十連勝，也刷新聯盟新紀錄，網友給予高度讚賞「卡總對於對手研究很深」、「卡帥整合球隊的經驗真的強，沒有給球員設下限制」。

本賽季目標挑戰三連霸的「臺北富邦勇士」中，新加入的洋將強森，以及今年表現大幅成長的曾祥均，都成為討論焦點，網友紛紛提到「強森能裡能外，防守又猛」、「曾祥均真的有明顯進步，更敢勇於進攻，跑位也很積極」。而去年新成軍的「新北國王」，雖然首賽季就衝進季後賽，不過最後以第四名坐收，然而，經歷休賽季的磨合，建立起球隊文化後，今年在一開季就有好成績，也持續坐穩例行賽排名龍頭的位置，讓許多網友都期待國王今年季後賽的表現。

台灣再現「林來瘋」熱潮 林氏兄弟對決成話題焦點

P.LEAGUE+ TOP10熱議球員 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
P.LEAGUE+ TOP10熱議球員 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友討論球員的話題，可以發現最火熱的球員就是「林書豪」，除了場上的表現外，場下送簽名球衣、球鞋的行動，以及賽後訪問、記者會的發言也都是關注的焦點，高情商發言讓許多球迷留下好印象，「書豪真的有很多的正能量可以感染大家」、「書豪說話真的很得體，但又很真誠！」。

此外，球迷最期待對戰組合的就是「兄弟對決」的戲碼，該場比賽的最後由弟弟「林書緯」所屬的新北國王帶走對戰勝利，而賽後林書豪的發言也引起熱烈討論，林書豪強調「他（林書緯）不是書豪的弟弟，他是書緯」，期盼外界能多關注林書緯的球技，網友也紛紛留言討論「書緯的打法才是台灣控衛應該要學習的，身材沒有特別突出，有得分機會就會掌握，也很懂得控制節奏！」，認為兩兄弟感情真的很好，也都很優秀。

而「林志傑」、「強森」兩位勇士球員，在場上的高水準表現獲得許多讚賞，「林志傑快40的老將，狀態能維持成這樣，真的是年輕後輩的最佳典範」、「強森37歲這種體力、協調性、投籃，還能一直隔扣，真的撿到寶，超好用」。「桑尼」、「盧峻翔」、「施晉堯」等領航猿球員也備受討論，如「投籃跟策應這麼好的洋將（桑尼）真的難找」、「本土能像69（盧峻翔）這樣切入的人真的不多」、「施晉堯防守第一隊了吧」等等。另外，「高國豪」、「楊敬敏」身為球隊的核心人物，能在關鍵時刻幫助球隊，以及「吳永盛」近期表現回溫，也都成為網友熱議的球員。

隨著例行賽即將進入尾聲，各隊排名戰績也進入白熱化，球迷們開始引頸期盼季後賽的到來，究竟本季能夠進入季後賽的球隊是哪些？誰又能奪下本季冠軍寶座的殊榮，就讓我們拭目以待吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「P.LEAGUE+球員球隊排行」相關討論則數。
觀測期間：2022/12/14~2023/03/14，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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