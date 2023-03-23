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「牠太聰明了」3天攻防戰仍未果 里長曝狒狒會「觀察敵情」

UBA／前往獵鷹主場移訓一周 健行劉孟竹放眼兩聯盟雙冠

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
UBA各級決賽將一連三天在台北小巨蛋開打。記者劉肇育／攝影
UBA各級決賽將一連三天在台北小巨蛋開打。記者劉肇育／攝影

在過去兩年都以季軍成績作收的健行科大，今年在8強賽階段重新搶回頭號種子寶座晉級小巨蛋，並且利用4強賽開打前前往台南台鋼獵鷹隊主場進行移訓，並與獵鷹年輕球員進行對抗賽，總教練劉孟竹也直言，獵鷹球員也期望他能夠率隊奪下UBA冠軍後，再回到獵鷹帶領球隊拿下T1聯盟冠軍。

上學年以全本土陣容應戰，最終以季軍成績作收後，健行本學年補進兩名外籍生史密斯與恩洋，儘管兩人的身手與經驗都並非外籍生中頂尖，但卻填補上健行最欠缺的禁區戰力缺口，讓健行今年在8強賽階段先是中斷政大跨季36連勝，最終也搶下頭號種子晉級4強。

而過去一周健行也在身兼獵鷹總教練的劉孟竹領軍下前往台南移訓，並與獵鷹年輕球員進行了兩場隊抗賽，讓劉孟竹直言球員的對抗性提升不少，土洋磨合也愈來愈好，尤其是獵鷹吳岱豪、胡凱翔等人也幫忙盯著兩名外籍生恩洋與史密斯，甚至在比賽後還留下來協助訓練。

劉孟竹坦言，健行去年在小巨蛋鎩羽而歸，禁區與籃板缺口是一大關鍵，本學年補進兩名外籍生後，兩人雖然經驗不佳，技術也還相對粗糙，但在健行本土戰力與其他球隊相差不多的情況下，兩人也補上最欠缺的部分，「這讓我們有信心能夠力拚第4冠。」

劉孟竹透露，26日獵鷹全隊包括洋將也都會到小巨蛋來為健行加油，也希望能把獵鷹目前7連勝延續到健行身上，而獵鷹球員也為他送上祝福，期待他在本周先是率領健行重返榮耀，之後再回到獵鷹帶領球隊搶下T1聯盟冠軍。

T1聯盟 台南台鋼獵鷹

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