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T1聯盟／霍華德來台打球很開心 盼下季再披雲豹戰袍

中央社／ 台北22日電
永豐銀行邀請「桃園永豐雲豹」籃球隊球員霍華德擔綱魔獸套卡－「DAWHO現金回饋Debit卡」與「永豐SPORT卡」卡面主題，成為台灣職業籃球聯盟首位躍上信用卡面的人物。圖為永豐銀行總經理莊銘福（左）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（右）。 永豐銀行提供
永豐銀行邀請「桃園永豐雲豹」籃球隊球員霍華德擔綱魔獸套卡－「DAWHO現金回饋Debit卡」與「永豐SPORT卡」卡面主題，成為台灣職業籃球聯盟首位躍上信用卡面的人物。圖為永豐銀行總經理莊銘福（左）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（右）。 永豐銀行提供

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德來台掀起熱潮，他今天表示，來台打球很開心，讓他找到許多熱情，現階段先幫雲豹拚季後賽和拿冠軍，他也希望下季能再回雲豹打球。

霍華德為台灣籃壇史上最大咖的洋將，加盟雲豹以來，出賽15場，平均上場超過34分鐘，場均24.7分、17.1籃板、5.2助攻，他今天出席活動接受媒體聯訪時表示，在台灣打球非常開心，讓他找到非常多熱情。

面對球迷熱情支持，霍華德透露，無論是在賽後或是平時在百貨公司、超市遇到球迷，都會盡量滿足球迷願望，像是簽名或擁抱，他認為這是最好回饋球迷的方式。

T1聯盟例行賽即將進入尾聲，雲豹目前戰績5勝16敗，在6隊中暫居墊底，談到後續規劃，霍華德表示，現階段將先幫球隊打進季後賽、並拿下冠軍，球季結束後將先回到美國看家人和小孩。

霍華德透露，下季還想要繼續回到雲豹隊打球，除了希望製造更多美好的回憶外，也計畫找一些不錯的球員來台。

國內銀行與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）聯手，推出相關主題信用卡，霍華德成為台灣職籃聯盟首名躍上信用卡卡面的人物，他今天出席見面會，並展現親民的一面，與球迷互動、玩遊戲。

今天見面會中還播放霍華德參與演出的「Be TheOne」主題形象影片，霍華德鼓勵年輕世代面對嚴峻挑戰，依舊能全力以赴，不輕言放棄，用行動證明自己「很可以」。霍華德表示，這不僅是一句寫在卡片或海報上的話，他每天起床都會自我喊話，如果用心去做，就可以做到，而他想贏的是最好的自己，這也是他過去20多年來持續努力、成為優秀運動員的不二法則。

桃園雲豹 霍華德 永豐銀行

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