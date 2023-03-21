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光復高中HBL二連霸 竹市議長加碼頒30萬元獎金

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市光復高中籃球隊戰績優異，日前勇奪HBL全國高中籃球聯賽甲組冠軍，今天在教練陳定杰率領下回竹蓮寺上香還願，兼竹蓮寺主委的議長許修睿陪同祈福，大方送上30萬元獎金。圖／議長許修睿提供
新竹市光復高中籃球隊戰績優異，日前勇奪HBL全國高中籃球聯賽甲組冠軍，今天在教練陳定杰率領下回竹蓮寺上香還願，兼竹蓮寺主委的議長許修睿陪同祈福，大方送上30萬元獎金。圖／議長許修睿提供

新竹市光復高中籃球隊戰績優異，日前勇奪HBL全國高中籃球聯賽甲組冠軍。光復小將們今天在教練陳定杰率領下回竹蓮寺上香還願，兼竹蓮寺主委的議長許修睿陪同祈福，繼去年贊助20萬元，今年更大方加碼到30萬元，勉勵光復男籃繼續為竹市爭光。

竹蓮寺是新竹地區知名的信仰中心，據了解，光復高中籃球校隊原本就有定期到竹蓮寺參拜的習慣，今年在挺進HBL全國賽事、準備挑戰二連霸冠軍之前，全隊也特地到竹蓮寺向觀音祈求賽程平安。全隊奪冠後於今天還願，向觀音佛祖分享冠軍好成績。

許修睿說，籃球運動是比較激烈的運動項目，所需耗費的體力相當大，籃球隊員的飲食與營養都要精心調配設計，因此在他與鍾淑英等多名議員的關心下，去年在光復籃球隊奪冠之後，他就以以竹蓮寺名義贊助20萬元的獎金。

光復高中籃球隊今年不負眾望再度奪冠，還寫下跨季24連勝紀錄，讓新竹人感到驕傲、歡欣鼓舞。議長許修睿今天在竹蓮寺頒發大支票，表示持續贊助並加碼獎金到30萬元，感謝籃球隊員為新竹市付出的努力，連續2年為新竹市爭光。

新竹市光復高中籃球隊戰績優異，日前勇奪HBL全國高中籃球聯賽甲組冠軍，今天在教練陳定杰率領下回竹蓮寺上香還願，兼竹蓮寺主委的議長許修睿陪同祈福，大方送上30萬元獎金。圖／議長許修睿提供
新竹市光復高中籃球隊戰績優異，日前勇奪HBL全國高中籃球聯賽甲組冠軍，今天在教練陳定杰率領下回竹蓮寺上香還願，兼竹蓮寺主委的議長許修睿陪同祈福，大方送上30萬元獎金。圖／議長許修睿提供

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