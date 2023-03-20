NCAA／狄米罕見砍進三分彈 率岡薩加大學闖甜蜜16強

岡薩加大學今天在大前鋒狄米（Drew Timme）砍進全場最高28分的帶領下，以84比81後來居上擊敗德州基督教大學，闖進NCAA一級男籃賽「甜蜜16強」。

岡薩加大學（Gonzaga University）大四長人狄米今天幫助校隊連8年打進全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽的「甜蜜16強」（Sweet 16），也讓自己獨樹一格的大學籃球生涯得以延續下去。

狄米今天投進他去年12月底至今的第1個三分球（本季第3個），幫助西區第3種子岡薩加大學在幾乎整場比賽都處於落後的情況下，在終場前不到9分鐘時，拉出一波13比1的攻勢，反要到7分的領先。

談到自己砍進那記罕見的三分球，狄米說：「那真的很重要，時間不多，且只領先兩分（實為3分），然後我在那裡開砲，之後我所做的一切，就是笑著離開。」

德州基督教大學（Texas Christian University, TCU）隨後將落後縮小到剩下3分，但狄米在禁區一次轉身上籃得手，率岡薩加大學打出4比0攻勢，擋住了對手的反撲。

對身高6呎10吋（208公分）、留著在社群媒體上爆紅小鬍子的狄米來說，下一站就是前往拉斯維加斯，在23日西區4強賽、即「甜蜜16強」對上加州大學洛杉磯分校（UCLA）。繼兩年前在「最終4強」（FinalFour）交手後，雙方將再度正面交鋒。

當年那場比賽，兩隊一路殺進延長賽，靠著目前效力美國職籃NBA奧蘭多魔術的薩格斯（Jalen Suggs）將球帶過中線一大步後，砍進一記壓哨的超大號三分球，岡薩加以93比90氣走UCLA。

德州基督教大學小邁爾斯（Mike Miles Jr.）此役拿下全隊最高的24分，並送出4次助攻；鮑夫（DamionBaugh）則貢獻了15分。

岡薩加總教練費攸（Mark Few）在雙方賽後握手的時候，把小邁爾斯拉到旁邊一下子。

小邁爾斯說：「費攸說他教過很多NBA球員，而我會是其中1個。」

德州基督教大學此役把隊上每個大個子輪流推上陣線，使出渾身解數要擋下狄米，在比賽的最初30多分鐘，他們看起來真的像是能闖進「甜蜜16強」的隊伍。

但狄米終究投進12球，並抓下8個籃板，德州基督教大學的長人們則是都面臨犯規麻煩。

德州基督教大學總教練狄克森（Jamie Dixon）說：「顯然，上半場打沒多久，我們就不得不做出調整，使用許多不同的陣容，且可能比我能想像的還多。」

費攸說：「我認為狄米將會成為歷來最好的大學籃球運動員之一，沒有人預期他會投進那顆三分球，但這就是他優秀的地方，他每隔一段時間就會有這樣的表現。」

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