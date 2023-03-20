PLG／攻城獅僅註冊15人 國王只留2洋將成隱憂

P. LEAGUE+ 今天公佈2022到23球季各隊最終球員註冊名單，高雄17直播鋼鐵人註冊19名球員最多，衛冕軍台北富邦勇士和新北國王各註冊18名球員，桃園璞園領航猿及福爾摩沙台新夢想家各註冊16名球員，新竹街口攻城獅只註冊15名球員是6隊最少。

鋼鐵人19人包括3名外籍球員鐵米、悟空和註冊日期前加盟的溫德，另有包括「哈佛小子」林書豪在內的本土、華裔和外籍生共16人。

勇士本土、華裔、外籍生球員15人，外籍球員包括連霸班底辛特力、塞瑟夫，以及本季加入的強森。

目前戰績排聯盟龍頭的國王，本土、華裔、外籍生球員16名，外籍球員僅註冊曼尼高和近期成傷兵的牧倫斯，是唯一僅註冊2名洋將的隊伍，雖有「新台灣人」戴維斯在陣中，洋將無人能輪替成季後賽隱憂。

領航猿和領航猿都是本土、華裔、外籍生球員13名，外籍球員3名，領航猿註冊洋將是桑尼、沃許本和艾爾斯；夢想家洋將最後關頭「4選3」，球團最終留下吉爾貝克、卡拉曼和麥卡洛，送走波因特。

上季打進總冠軍戰的攻城獅僅註冊15名球員，本土、華裔、外籍生球員12名，外籍球員送走特壞留下阿提諾、太樂和班尼特。

邁入第3個球季的PLG，本季例行賽進行到5月14日，今天正式公布各隊最終球員註冊名單，各球隊將以現有陣容完成接續賽事。

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