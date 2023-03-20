快訊

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／攻城獅僅註冊15人 國王只留2洋將成隱憂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王隊洋將曼尼高。圖／PLG提供
國王隊洋將曼尼高。圖／PLG提供

P. LEAGUE+ 今天公佈2022到23球季各隊最終球員註冊名單，高雄17直播鋼鐵人註冊19名球員最多，衛冕軍台北富邦勇士和新北國王各註冊18名球員，桃園璞園領航猿福爾摩沙台新夢想家各註冊16名球員，新竹街口攻城獅只註冊15名球員是6隊最少。

鋼鐵人19人包括3名外籍球員鐵米、悟空和註冊日期前加盟的溫德，另有包括「哈佛小子」林書豪在內的本土、華裔和外籍生共16人。

勇士本土、華裔、外籍生球員15人，外籍球員包括連霸班底辛特力、塞瑟夫，以及本季加入的強森。

目前戰績排聯盟龍頭的國王，本土、華裔、外籍生球員16名，外籍球員僅註冊曼尼高和近期成傷兵的牧倫斯，是唯一僅註冊2名洋將的隊伍，雖有「新台灣人」戴維斯在陣中，洋將無人能輪替成季後賽隱憂。

領航猿和領航猿都是本土、華裔、外籍生球員13名，外籍球員3名，領航猿註冊洋將是桑尼、沃許本和艾爾斯；夢想家洋將最後關頭「4選3」，球團最終留下吉爾貝克、卡拉曼和麥卡洛，送走波因特。

上季打進總冠軍戰的攻城獅僅註冊15名球員，本土、華裔、外籍生球員12名，外籍球員送走特壞留下阿提諾、太樂和班尼特。

邁入第3個球季的PLG，本季例行賽進行到5月14日，今天正式公布各隊最終球員註冊名單，各球隊將以現有陣容完成接續賽事。

桃園璞園領航猿 福爾摩沙台新夢想家 富邦勇士

延伸閱讀

PLG／鋼鐵人新洋將開箱 鄭志龍給高評價

PLG／豪神降臨！林書豪單節狂飆5枚三分彈轟下17分

PLG／隊形考量遭割愛 攻城獅Thank You特壞留三大洋將

PLG／辛特力飆38分 勇士斬斷國王7連勝

相關新聞

T1聯盟／墊底雲豹雪上加傷 林宜輝本季報銷

爭取季後賽機會的桃園永豐雲豹職業籃球隊，昨天以1分差敗給台啤英熊隊，球隊今天再宣布壞消息，前鋒林宜輝因日前出戰英熊造成左...

NCAA／狄米罕見砍進三分彈 率岡薩加大學闖甜蜜16強

岡薩加大學今天在大前鋒狄米（Drew Timme）砍進全場最高28分的帶領下，以84比81後來居上擊敗德州基督教大學，闖...

PLG／攻城獅僅註冊15人 國王只留2洋將成隱憂

P. LEAGUE+ 今天公佈2022到23球季各隊最終球員註冊名單，高雄17直播鋼鐵人註冊19名球員最多，衛冕軍台北富...

T1聯盟／雲豹呂蔡瑜倫搶當英雄被罵翻 網挖「借將」文酸：傑出的一手

桃園雲豹隊昨天以98：99不敵台啤英熊隊，新秀呂蔡瑜倫搶投最後一擊失手遭球迷罵翻，由於英熊2月將呂蔡瑜倫「租借」給雲豹，所以這次出手也引起熱議。 雲豹洋將艾夫伯昨天在比賽末段手感發燙，試圖力挽狂

PLG／林書豪轟38分 鋼鐵人勝領航猿

上周兩場主場比賽因感冒缺陣的高雄17直播鋼鐵人當家球星「哈佛小子」林書豪，昨天回歸上演飆分秀，面對桃園璞園領航猿轟下來台...

T1聯盟／魔獸隊友倉促出手種敗因 雲豹無緣擺脫墊底

T1職業籃球聯盟桃園雲豹今天主場迎戰台啤英熊，雲豹原本有機會靠著獲勝擺脫墊底，沒想到終場前73秒內2次本土球員不合理的搶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦