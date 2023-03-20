T1聯盟／雲豹呂蔡瑜倫搶當英雄被罵翻 網挖「借將」文酸：傑出的一手

桃園雲豹隊昨天以98：99不敵台啤英熊隊，新秀呂蔡瑜倫搶投最後一擊失手遭球迷罵翻，由於英熊2月將呂蔡瑜倫「租借」給雲豹，所以這次出手也引起熱議。

雲豹洋將艾夫伯昨天在比賽末段手感發燙，試圖力挽狂瀾。雲豹球員曾品富卻犯滿離場，呂蔡瑜倫最後16秒時上場。雲豹執行犯規戰術後，時間剩7.76秒，落後3分。沒想到呂蔡瑜倫卻倉皇出手，錯失最後一擊，球迷紛紛質疑為何不傳給手感正好的艾夫伯，霍華德也在場上一臉茫然。

事實上，呂蔡瑜倫原效力台啤英熊，上月被租借至雲豹，台啤英熊上月2日在臉書發文表示：「台啤英熊球團宣布呂蔡瑜倫即日起借將至桃園永豐雲豹，並將於6月底本賽季結束後回歸母隊，此案經過聯盟審核通過。球團希望透過借將的方式給予呂蔡更多磨練機會，並祝褔他在這段期間能有精彩的表現。」

賽後這篇文章被網友挖出，紛紛回去留言表示：「還有這招」、「神串留名」、「傑出的一手」、「無間道之完美展現」。呂蔡瑜倫的IG也被球迷灌爆，遭指責「想當英雄」、「球商低」，讓他緊急關閉帳號。

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