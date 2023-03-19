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籃球／跟進PLG 「吃屎哥」遭T1聯盟終身禁入場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
T1聯盟桃園永豐雲豹昨晚在主場迎戰高雄全家海神，第三節時一名球迷突然跑進球場內鬧場。記者余承翰／攝影
T1聯盟桃園永豐雲豹昨晚在主場迎戰高雄全家海神，第三節時一名球迷突然跑進球場內鬧場。記者余承翰／攝影

台灣職籃聯盟連兩天出現球迷衝進場的鬧場情形，PLG今天宣布該名球迷「吃屎哥」終身禁止入場，T1聯盟稍晚也跟進宣布，同樣禁止「吃屎哥」進入T1聯盟所有球隊主場。

有「吃屎哥」外號的該名球迷，昨天T1聯盟桃園永豐雲豹出戰衛冕軍高雄全家海神的比賽，第三節衝近雲豹主場國體大體育館，當下被工作人員以及警察請出球場，雲豹接續宣布禁止該位球迷本場比賽再進場，並退款門票費用。

「吃屎哥」今天再度鬧場，PLG桃園璞園領航猿出戰高雄17直播鋼鐵人的比賽，他第二節跑進球場，馬上遭工作人員驅離，領航猿中場時宣布該名球迷終身無法再進場，PLG下午接續宣布，該名球迷「禁賽」包括聯盟所有場館。

PLG聲明如下：關於G082有球迷闖入場內干擾比賽進行一事，聯盟當下立即請該球迷離開球場，並表示由於此球迷行為已經影響球賽進行且恐會造成場上球員安全之疑慮，因此聯盟決定該球迷終生不得進入PLG各個場館看球。

T1聯盟晚上也宣布，禁止「吃屎哥」進入T1聯盟所有球隊主場，完整聲明如下：針對本聯盟例行賽編號第67場賽事，某位球迷突然進場中斷比賽一事，本聯盟正式宣布，即日起禁止該位球迷進入本聯盟所舉辦之任何賽事主場，以維護球員安全及其他球迷之看球權益。

T1聯盟

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