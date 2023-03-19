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PLG／又來鬧場！昨鬧魔獸 「吃屎哥」跑進領航猿主場遭驅離

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
領航猿出戰鋼鐵人的比賽，球迷第二節衝進場遭驅離。記者余承翰／桃園攝影
領航猿出戰鋼鐵人的比賽，球迷第二節衝進場遭驅離。記者余承翰／桃園攝影

T1聯盟桃園永豐雲豹隊昨天在主場迎戰高雄全家海神隊，下半場有球迷比賽中跑進球場，同名球迷今天換到PLG桃園璞園領航猿主場鬧場，第二節5分19秒衝進桃園市立綜合體育館，馬上遭工作人員驅離。這名鬧場觀眾，就是網紅「吃屎哥」。

領航猿今天迎戰「哈佛小子」林書豪領軍的高雄17直播鋼鐵人，這是林書豪感冒連兩場缺席後的復出首戰，同時是鋼鐵人新洋將溫德的PLG處女秀。

開賽10分21秒新洋將溫德為鋼鐵人補進第一球，9分19秒盧峻翔再飆外線，助隊取得9：2領先，鋼鐵人暫停後雙外援追分，悟空「4分打」追到8：10，林書豪7分03秒拋投得手打進追平分，不過林書豪和領航猿洋將沃許本肢體碰觸下雙雙倒地卻沒任何哨聲，讓他多次兩手一攤，面露無奈。

第一節2分23秒，陳又瑋右腳踝扭傷，被球隊工作人員抬下場，當時鋼鐵人以17：25落後，不過悟空先飆外線，林書豪再賞張鎮衙火鍋，首節22：27緊咬比數，但第二節就出現球迷鬧場插曲，5分19秒時昨天到T1聯盟的球迷穿著同件球衣跑進球場，馬上在球迷噓聲下遭驅離。

PLG執行長「黑人」陳建州賽前才提到，必須提升場邊安管，上半場馬上發生鬧場插曲，所幸比賽只短暫中斷，半場打完領航猿以47：40暫時領先。

領航猿出戰鋼鐵人的比賽，球迷第二節衝進場。記者余承翰／桃園攝影
領航猿出戰鋼鐵人的比賽，球迷第二節衝進場。記者余承翰／桃園攝影
領航猿出戰鋼鐵人的比賽，球迷第二節衝進場。記者余承翰／桃園攝影
領航猿出戰鋼鐵人的比賽，球迷第二節衝進場。記者余承翰／桃園攝影

桃園璞園領航猿 林書豪 PLG

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