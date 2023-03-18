T1聯盟／雲豹連敗又遇傷兵潮 林宜輝肋骨斷裂本周缺陣

桃園永豐雲豹繼日前宣布後衛蘇翊傑左小腿肌肉撕裂傷賽季提前報銷後，今天再傳出傷情，其中林宜輝在上周與台啤英熊之戰發生左肋骨斷裂的狀況，本周兩場比賽已確定不會上陣，至於將缺陣幾場比賽則將等待球團公布。

苦吞4連敗的雲豹，近期卻爆發傷兵潮，在今天與海神之戰，包括主力球員盧捷閔、羅振峰、林宜輝都缺陣，其中盧捷閔為身體不適，至於羅振峰與林宜輝則分別因為腳踝與肋骨傷勢缺陣。

其中林宜輝是在上周日與英熊之戰導致左肋骨斷裂，在醫生建議下本周兩場比賽將不會出賽，他指出在受傷後的前三天都相當不適，但近日在服用止痛藥後狀況已經好了許多，也期待能盡快康復回到球場。

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