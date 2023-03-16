UBA／世新拚4連霸 佛光要當程咬金

111學年富邦人壽UBA決賽下周五起台北小巨蛋點燃戰火，尋求公開女一級4連霸的世新大學周六4強賽再碰老對手佛光大學，兩軍108學年曾上演史上最長的3度延長賽，世新以1分氣走佛光，開啟連霸王朝，今年雖遇頭號射手陳育緹膝傷報銷遺憾，仍要力拚4連霸。

世新對決佛光已完成跨4季8連勝，111學年預、複賽也都以23分差距奪勝，數據上擁有絕對優勢，且陳育緹雖因十字韌帶斷裂動刀，UBA生涯提前結束，不過世新還有大五前鋒許玟瑄、大四「高砲塔」林妘樺、隊長楊淑琄，加上即戰力菜鳥游沁樺、宋瑞蓁、蔡佑蓮、邱詠鈴和張婕柔，板凳深度成優勢。

已連打4季的世新資深外援伊思尤瑪，本季場均7.6分7.8籃板遜於上季，但當前仍是籃下一大屏障；新外援吉芙愈進入狀況，迄今12場9度「雙10」，教練何正峰他強調，本季兩度取勝佛光，與台師大、文化雖輸贏互見，一樣信心十足，但步步為營，新人得跳出扛更多責任。

佛光6強複賽是「吊車尾」晉級，從99學年闖進4強，雖團隊僅報名11人，人手明顯不如世新，但是4強中最「沒包袱」的球隊，複賽曾有「大三元」演出的李宜樺就笑說，肯定全力一搏，再度把衛冕軍逼到延長賽也開心。

佛光由碩一隊長梁瑜玲領軍，和李宜樺及連文鈴擔當本屆「鐵三角」，176公分的大二中鋒陳丁綺和菜鳥學妹陳佩伊合扛內線，要力抗世新外籍軍團。 世新大學力拚UBA公開女一級4連霸。圖／大專體總提供

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