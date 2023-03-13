PLG／場上露太凶惹議！她發聲：要考慮自己所在國家才對

P聯盟昨天進行富邦勇士與新北國王的比賽，在現場中有女性球迷穿著相當暴露，不僅半露乳房，甚至幾乎要走光。且在中場時間被鏡頭抓到時，同行女性友人還做出摸胸的動作，引發網路上側目與討論，對此，她在IG上發聲了，「穿衣服的時候還是要考慮一下自己所在國家才對，歐美那一套原封不動搬回台灣就會弄得如此下場。」

她在現場露半乳影片，在網路上流傳，有網友說她是整形，也有人說她是隆乳，她也在IG限動上做出回應，「我很懶得去解釋，有無整形或隆乳、你們想罵就罵吧，我明天還要上班。」

她也在限動上傳與電視主播及現場觀眾合影，表現得相當自然，並不以自己穿著為意。

擷圖自IG限動

擷圖自IG限動

擷圖自IG限動

走光女球迷畫面在1小時32分處：

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