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PLG／比啦啦隊一字馬還狠 女觀眾露出半乳幾走光...要噴鼻血了！

聯合新聞網／ 綜合報導
女觀眾露出半乳裝，毫不掩飾。 擷圖自畫
女觀眾露出半乳裝，毫不掩飾。 擷圖自畫

P聯盟今天進行富邦勇士與新北國王的比賽，作客的富邦勇士最後取得勝利，然而在現場中，有女性球迷穿著相當暴露，不僅半露乳房，甚至幾乎要走光，比日前啦啦隊扭臀，甚至一字馬干擾罰球的舉動更是露骨，女觀眾被拍到還豪不掩飾，整個畫面也也被轉播單位拍到，甚至已經有人截影流傳。

網友看到這畫面，直呼：快要噴鼻血了。

走光女球迷畫面在1小時32分處：

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