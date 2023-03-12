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PLG／辛特力飆38分 勇士斬斷國王7連勝

中央社／ 台北12日電
辛特力。 富邦勇士隊提供
辛特力。 富邦勇士隊提供

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士洋將辛特力（MichaelSingletary），今天轟下最高的38分，率隊以106比95擊退新北國王，除擺脫2連敗也斬斷國王的7連勝。

近況絕佳的新北國王近期幾乎攻無不克，賽前連勝腳步已追平隊史紀錄，今天在主場新莊體育館迎戰富邦勇士，國王首節打完僅以26比25領先。

次節勇士靠著周桂羽、洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）在外線開火，一度取得8分領先優勢，而昨才締造「大四喜」驚人紀錄的國王洋將曼尼高（KennyManigault）適時挺身而出，不僅率隊止血，甚至還逆勢超前。

不過富邦勇士靠著王牌「野獸」林志傑的三分球，開啟一波13比4攻勢，半場結束再度形成1分差。

國王與勇士全場一路激戰，決勝節最後2分23秒，國王的戴維斯（Quincy Davis）犯滿畢業，加上洋將牧倫斯（Byron Mullens）傷退，雙雙衝擊團隊戰力，勇士最終以11分差帶走勝利，終止2連敗，也讓國王7連勝喊卡。

勇士得分依舊集中在雙洋將身上，辛特力包辦38分、15籃板，塞瑟夫拿下28分、9籃板，周桂羽貢獻14分，其中有一半在決勝節拿下，也是勇士獲勝的關鍵之一。

國王隊6人得分雙位數，以楊敬敏21分、5籃板最佳，洋將牧倫斯也有14分、17籃板。

富邦勇士 新北國王 辛特力

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