T1聯盟／雲豹重返主場 苦吞3連敗

桃園永豐雲豹隊暌違3個月重返主場，不過昨天面對戰績龍頭新北中信特攻隊，後場戰力告急的情況下，儘管「魔獸」霍華德繳出21分、21籃板的「雙20」數據，艾夫伯也貢獻34分，但最終仍是以79：89不敵多點開花的特攻，苦吞3連敗。

雲豹在日前收下賽季最長的3連勝後，卻連續兩戰敗給特攻。昨天兩隊也轉戰國體大體育館交手，也是雲豹繼去年12月中出戰海神後，暌違3個月再度回到主場出賽，且包括昨天在內將是主場11連戰，對於目前仍在為附加賽席次努力的雲豹來說將是一大利多。

不過在後場傷兵問題不斷的情況下，雲豹昨天仍是只能靠著雙洋將霍華德與艾夫伯撐場，全隊也僅有這兩人得分來到雙位數，反觀特攻雖然全隊僅有6人有得分紀錄，但卻是5人得分上雙，最終以10分差距收下8連勝，雲豹則是苦吞3連敗。

霍華德昨天繳出21分、21籃板，他賽後坦言雖然回到主場出賽讓他相當期待，但已經厭倦不斷輸球，只希望能夠帶領球隊拿下勝利。

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