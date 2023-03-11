T1聯盟／被中信特攻曾文鼎守住？雲豹霍華德邀單挑

針對台灣職籃T1聯盟新北中信特攻總教練李逸驊稱讚，曾文鼎對位防守桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德成效越來越好，霍華德今天第一時間冷笑回應，並邀請曾文鼎和他單挑。

台灣職籃T1桃園永豐雲豹近期受傷兵所擾，加上陳孝榕禁賽3場，明天才能歸隊，在人手吃緊情況下，只能靠洋將獨撐大局，「魔獸」霍華德（DwightHoward）今天繳出21分、21籃板「雙20」成績，加上艾夫伯（Michael Efevberha）攻下34分，依舊難以力挽狂瀾，最終以79比89不敵新北中信特攻，吞下3連敗。

雲豹睽違近3個月回到主場國體大綜合體育館出賽，霍華德表示，雖然在主場打球氣氛不錯，但他認為：「輸球已經輸到非常累，最重要的是希望拿下勝利，帶領球隊贏球。」

特攻本季4度與雲豹交手，除了首戰吞敗外，包括今天在內，近期3次對戰都由特攻帶走勝利，特攻總教練李逸驊表示，最近3次交手感受不同，在主場對籃框相對熟悉，即使打得不好，背後依舊球迷的力量支持，但今天則是面臨球迷噓聲的壓力。

談到奪勝關鍵，李逸驊點名，阿巴西的防守對雲豹隊洋將艾夫伯（Michael Efevberha）造成很大壓力，而曾文鼎對霍華德「犧牲打」效果很好，「第一時間身體衝撞做得非常好，從第一場霍華德撞進來，他完全擋不住，到現在似乎可以擋5、6成，爭取時間外圍協防。」

不過，聽聞媒體轉述李逸驊對曾文鼎評價，霍華德表示，叫曾文鼎跟他一打一單挑，他認為，對方在場上都是派3個人防守或2個人包夾，今天因為是對方贏球，他們就可以說風涼話，賽季還沒結束，「我們走著瞧。」

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