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T1聯盟／太陽洋將大風吹 告別艾倫再找2名NBA資歷外援

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
太陽和艾倫「thank you」。圖／太陽提供
太陽和艾倫「thank you」。圖／太陽提供

T1聯盟昨天公佈最終名單，上季闖進總冠軍賽的台中太陽外援大風吹，除和馬龍（Marlon Johnson）和拉菲爾（Raphiael Putney）解除合約，另註銷日前比賽中受傷的上季班底艾倫（Aaron Geramipoor），球團另找來2位具有NBA資歷的新洋將，力拚季後賽。

太陽球團表示，艾倫的傷勢比預計的還要嚴重，洋將大限前註銷艾倫，讓他能夠專心接受治療，球團也會為他提供最好的醫療照顧。

太陽一次迎來兩名新洋將，身高208公分的莫爾特里（Arnett Moultrie）曾在NBA76人隊出賽兩季，場均3.6分、3.1籃板，隨後前往CBA發展，上個賽季效力新疆時繳出29.6分、14.8籃板的驚人表現。

另一位211公分高的洋將班森（Keith Benson）也有過NBA經歷，另曾效力澳洲NBL聯盟、B聯盟以及PLG高雄鋼鐵人隊。

太陽球團表示，感謝馬龍和拉斐爾對太陽的貢獻，但現在球隊必須奮力一博，兩位新洋將都曾有過在亞洲地區職籃出賽的經驗，預計不需花太多時間適應T1聯賽，相信在總教練克里斯（Christian Gavina）的執教下，能夠快速與太陽的本土戰力磨合。

艾倫 NBA 76人

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