T1聯盟／英熊哈孝遠、大勝板凳爆內鬨 海神終止5連敗

近期苦吞5連敗的T1聯盟衛冕軍高雄全家海神隊，今天在主場迎戰台啤英熊隊，英熊本場比賽儘管洋將柯歐斯（Michael Qualls）狂轟43分，但在第三節尾聲時卻爆發了總經理哈孝遠與洋將大勝（Brandon Dawson）在板凳席爆發口角的狀況，最終英熊也以97：109不敵海神。

戰績榜排名第3、4名英熊與海神，在今天賽前僅有1.5場勝差，在戰績第4、5名必須先進行附加賽的情況下，也讓兩隊今天交手變得格外重要。

今天上半場兩隊洋將柯歐斯、庫薩斯也在進攻端形成飆分秀，上半場柯歐斯以13投9中的超高效率表現砍下26分，其中幾次精彩的美技爆扣更是讓現場驚呼連連，至於海神「巨神兵」庫薩斯表現不遑多讓，上半場也攻下22分外帶8籃板、4助攻，幫助兩隊在上半場打完戰成57：57平手。

下半場兩隊仍是一路拉鋸，不過在第三節末段，英熊板凳席卻發生了洋將大勝與總經理哈孝遠發生口角的內鬨狀況，兩人也一度離開板凳席進行溝通，並在隨後都回到場邊觀戰。

海神也在第四節由布銳克曼（Jason Brickman）與胡瓏貿展開反撲，在比賽最後7分鐘英熊靠著周伯勳的三分球取得3分領先後，海神接下來拿下的21分都由布銳克曼與胡瓏貿包辦，幫助海神最終以12分差距勝出，將隊史最長連敗停在5場。

海神今天以布銳克曼攻下22分、11助攻、8籃板表現最佳，庫薩斯則有28分、13籃板，至於胡瓏貿與邱子軒則分別有16分與17分進帳，至於英熊則是以柯歐斯拿下43分表現最佳。

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