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「籃球名人堂專題講座2.0」漂亮寶貝劉美玲佛大開講 任空姐曾服務林書豪

聯合新聞網／ 綜合報導
漂亮寶貝劉美玲(左)佛大開講。 台灣籃球名人堂協會提供
漂亮寶貝劉美玲(左)佛大開講。 台灣籃球名人堂協會提供

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座2.0」，婦女節8日上午於宜蘭佛光大學，邀請前台電女子籃球隊當家前鋒劉美玲前來開講。擁有深邃五官高䠷外型身高175公分，現任長榮航空事務長堪稱籃壇漂亮寶貝的劉美玲=, 分享自己的籃球人生經歷給年輕學子。

談到選擇劉美玲談到，很多籃球員中途都會遇到運動害而退出球場，她說:「人生其實就是由選擇、決定、行動、一層一層堆積而成」。從小就體弱多病，國小五年級就加入籃球隊，只訓練三天就去參加比賽。劉美玲除了在籃球展現天賦，在跑步方面也是有出色的成績，屢屢在比賽中贏得佳績。

進入金甌商職被選入亞青盃的劉美玲說，在一次訓練當中接球落地，造成膝蓋十字韌帶幾乎斷裂而黯然離開所愛的運動場。大學經由體育資優資格考上國立中興大學外文系。白天要打工晚上要念書的劉美玲表示，在大學時期兼差當服裝模特兒，也參加過百貨公司舉辦的模特兒選拔賽，在比賽中脫穎而出拿到第一名的成績。

許多學生嚮往空服員的生活，談到進入航空業的過程劉美玲指出，為了考上空服員去書局買考古題回家背順利考進長榮。同時也分享空服員的甘苦談，談到印象最深刻的事，劉美玲表示，美國911恐怖攻擊事件和現在的COVID-19讓她心有餘悸。

劉美玲說，在飛機上也會遇到奧客，也服務過體壇和影視名人，像是目前在P聯盟高雄17直播鋼鐵人的林書豪、台灣職棒明星王建民等。劉美玲提到，在世界各地飛來飛去就像當初在打球一樣，要有團隊服從的精神，還幽默地和學生說歡迎加入空服員行列。

漂亮寶貝劉美玲佛大開講。 台灣籃球名人堂協會提供
漂亮寶貝劉美玲佛大開講。 台灣籃球名人堂協會提供

漂亮寶貝劉美玲(右二)佛大開講 台灣籃球名人堂協會提供
漂亮寶貝劉美玲(右二)佛大開講 台灣籃球名人堂協會提供

劉美玲(左)曾服務林書豪。 劉美玲提供
劉美玲(左)曾服務林書豪。 劉美玲提供

空服員 模特兒 長榮 運動 佛光大學

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