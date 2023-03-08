T1聯盟／註冊截止洋將大洗牌 英熊補塔壁、太陽簽班森

T1聯盟本季球員註冊截止日在3月5日晚間10點到期，聯盟也在今天對外公告6支球隊本季最終名單，其中不少球隊在洋將上做出戰力異動，包括台啤英熊找來曾效力PLG新竹街口攻城獅的前NBA選秀榜眼塔壁（Hasheem Thabeet），台中太陽則是註冊前高雄鋼鐵人洋將班森班森（Keith Benson）。

例行賽已經進入中後段賽程的T1聯盟，在近日完成各隊本季最終註冊名單，不少球隊也都把握機會進行最後的洋將戰力異動，其中排名第4名的英熊在日前宣佈簽下後衛柯歐斯（Michael Qualls）並與中鋒伊倍（Prince Ibeh）解約後，最終註冊名單上則是出現前NBA選秀榜眼塔壁（Hasheem Thabeet），補齊了最欠缺的禁區戰力。

至於本季洋將戰力異動最頻繁的太陽，也在註冊截止日前大幅更換洋將，最終僅留下萊斯（Rayvonte Rice），註銷艾倫（Aaron Geramipoor）、馬龍（Marlon Johnson）、拉菲爾（Raphiael Putney），並簽下美籍長人莫爾里特（Arnett Nathaniel Moultrie）以及上季曾效力過鋼鐵人的班森，至於第4位洋將名額則是留給了外籍生戴瑞騰。

目前戰績龍頭中信特攻則是維持艾德（Edgaras Zelionis）、克力斯（Kristijan Krajina）、金恩（Nicholas King）與卡斯（Kaspars Berzins）的4洋將組合，擁有「巨人連線」的獵鷹則是註冊德古拉（Samuel Deguara）、布拉（Sim Bhullar）、阿修羅（Robert Upshaw III）以及新洋將威樂斯（Marcus Weathers）。

而擁有「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的雲豹，另外三名洋將為戴維斯（Deyonta Davis）、艾夫伯（Michael Efevberha）和新洋將拿酷（Richard Laku），衛冕軍海神則是在現有的三名洋將波捍能（John Bohannon）、庫薩斯（Mindaugas Kupsas）、布銳克曼（Jason Brickman）外，還加上首賽季曾效力過的亞歷山大（Xavier Alexander）。

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