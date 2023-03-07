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籃球／讚阿巴西是即戰力 桑茂森：身高體能是大幫助

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
特攻阿巴西反手灌籃。記者余承翰／攝影
特攻阿巴西反手灌籃。記者余承翰／攝影

中華籃球協會今天接獲國際籃總通知，正式審核通過新北中信特攻後衛阿巴西不佔歸化名額的手續，未來可以本土球員身分加入中華隊，新任中華隊總教練桑茂森表示，阿巴西毫無疑問是中華隊的即戰力，也希望年輕的他未來加入後能跟著幾名老大哥汲取經驗。

對於阿巴西的身分獲得解套，桑茂桑坦言要感謝中華籃協與各方人士的努力，也是各界期待多時的結果，「這對台灣籃球絕對是個好消息，他過去兩年在職籃有平均20分、7籃板的表現，毫無疑問對中華隊是即戰力，尤其他的身高、體能條件，對於中華隊來說都是很大的幫助。」

桑茂森指出，中華隊目前幾名主力球員，包括劉錚、李啟瑋、黃聰翰都已經進入球員生涯的黃金期，甚至連陳盈駿都已經29歲，年僅25歲的阿巴西加入無疑是注入新血，也希望他能夠利用這幾年好好與陣中幾名老大哥學習。

對於阿巴西最快何時會代表中華隊出賽，桑茂森透露，目前奧運資格賽時程仍未拍板，瓊斯盃可望是阿巴西的「本土」初登板；他也強調在職籃賽季剛結束的情況下，瓊斯盃的名單安排還將與籃協做討論，「不過如果能在瓊斯盃就先磨合一下，對於後續的賽事應該會很有幫助。」

中華隊 阿巴西 瓊斯盃

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