台灣籃球名人堂名人專題系列講座2.0 三八婦女節劉美玲佛光大學開講

社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦的籃球名人專題講座2.0將從已起跑，第二場三月八日由前女籃國手劉美玲在宜蘭佛光大學雲起樓擔綱主講。台灣籃球名人堂協會，積極推動傳承國內籃球歷史文化。

劉美玲現任長榮航空事務長，從小就是體弱多病的小孩，國小五年級加入籃球隊，因個高被導師叫去比賽從此與籃球結下不解之緣，國中進入懷生國中接受正統的籃球訓練，高中直接進入金甌商職選上亞青杯培訓球員，之後選進台電女子籃球隊。

劉美玲高三那年因為膝蓋嚴重受傷，被迫離開熱愛的籃球，十字韌帶幾乎斷裂而黯然離開所愛的運動場，大學經由體育資優資格考上國立中興大學外文系，是國內運動員唯一外文系的高材生，大二時就考上長榮航空空服員，畢業後直接到長榮工作至今。

劉美玲表示，期間經歷過2001年911 恐怖攻擊及 2003年 SARS 到現在的 COVID-19，她說，空服員是很多女生嚮往的工作，但美麗的背後很辛苦而不為人知。

本次講座現場將展示本會收藏籃球名人堂文物，並將在體育署MOE、台灣籃球名人堂YouTube頻道進行直播。