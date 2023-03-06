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T1聯盟／衝擊冠軍 獵鷹再簽新洋將威樂斯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
臺南台鋼獵鷹隊簽下新洋將威樂斯。圖／獵鷹隊提供
臺南台鋼獵鷹隊簽下新洋將威樂斯。圖／獵鷹隊提供

昨天收下5連勝的台南台鋼獵鷹隊，今天宣布新外援報到，25歲的美國籍洋將威樂斯（Marcus Weathers）來自美國一級學校（NCAA D1）南方衛理會大學（SMU），上季在菲律賓聯賽征戰，獵鷹球團盼他展現拚戰精神，成團隊爭取冠軍的助力。

威樂斯身高196公分、97公斤，主打3號和4號位，是名體格壯碩的面框型球員，2021到22年大學最後一個賽季共出賽33場，繳出場均12.8分、7.5籃板及1.8助攻成績，獲選該年美國競技聯盟（AAC）年度第2隊成員。

去年威樂斯投入NBA選秀但沒獲得球隊青睞，轉而到亞洲征戰菲律賓籃球聯賽（PBA），效力於北港巴塘碼頭隊。他在場上強大破壞力，出賽4場繳出31.8分、10籃板、2.5助攻及1.25阻攻，加入獵鷹後，球團也盼年輕的威樂斯能帶來更霸氣與堅決的球風。

獵鷹總經理錢韋成表示，加盟獵鷹是威樂斯在亞洲的第2個職業賽經歷，相信年輕的威樂斯會展現出積極的拚戰精神，增加球隊調度靈活性，為球隊做出貢獻，讓團隊更具競爭力衝擊冠軍賽。

威樂斯經驗相較於其他洋將較少，球團球團期望新成員能快速融入團隊，成為團隊中重要的一員，威樂斯也說：「很期待也很興奮能來到台灣打球，來到這裡又是不同的開始，很特別的體驗，會為球隊提供滿滿能量和熱情，盡全力去面對接下來賽事。」

T1聯盟 台南台鋼獵鷹

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