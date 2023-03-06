籃球／P能T不能？T1主播偷臭PLG楊敬敏氣炸開噴 網友看戲：別雙標

籃壇兩職業聯盟PLG、T1打對台，互相競爭也互相「臭」。昨（5日）PLG高雄鋼鐵人作客桃園領航猿，領航猿半場結束只拿21分，鋼鐵人第三節更只有4分進帳，讓「隔壁棚」的T1主播忍不住嘲諷。事後，身兼台北市職籃公會理事長和PLG球員的楊敬敏在社群開砲「別把幽默當有趣」。

PLG、T1兩聯盟的看板球星林書豪、「魔獸」霍華德各自所屬的球隊鋼鐵人、桃園雲豹皆有出賽，PLG鋼鐵人上半場火力全開，中場結束58：21大幅領先領航猿，不過第3節鋼鐵人進攻突然斷電，單節僅拿4分，創下PLG單節得分新低。

T1聯盟則由雲豹出戰新北中信特攻，雲豹終場以95：101不敵龍頭特攻。本場比賽第四節準備開始前，T1主播張鎮麟忍不住開酸：「艾德今天兩分球是10投10中啊…他的27分也比某些球隊打了半場只拿21分還要多6分吶。」此外，第四節特攻洋將金恩完成一次上籃後，他再度說道：「現在連拿4分了，得4分很難嗎？輕輕鬆鬆兩個上籃就4分了。」疑似在偷臭PLG單節只拿4分的鋼鐵人。

PLG新北國王隊老將楊敬敏目前身兼台北市職業籃球員職業工會理事長，昨天他也為此大動肝火，在IG發布限時動態開砲：「能有這麼好的環境跟市場是大家企業、政府及相關人員共同努力、維護才有這現況…我們大家應該更互相、更努力、更加要珍視有的一切。別把幽默當有趣，一堆二B。」

圖擷自 楊敬敏IG

消息被轉載至PTT，鄉民一面倒認為楊敬敏太沒氣度「格局這麼小」、「玻璃心」，且之前PLG也會時不時暗酸T1，當時卻不見他爆氣：「P能T不能」、「原來4雙標仔」、「P主播臭過那麼多次T1都沒怎樣，怎麼T主播臭一次就跳起來」。

也有網友指出，職業隊半場只拿21分、單節得4分的確很不應該：「中信兄弟對中華隊都拿4分了，確實不難啊」，「半場21分單節4分還不准人家說個兩句喔，好恐怖」、「單節4分是誰不珍惜環境，職業球隊12分鐘只拿4分好意思說」、「別把幽默當有趣？這句話怪怪的？幽默不能有趣那是什麼？」。