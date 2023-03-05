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PLG／「豪」謙虛！林書豪：我不是那麼優秀！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高雄17直播鋼鐵人林書豪（中）作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻，賽後隊友朝他潑水慶祝。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪（中）作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻，賽後隊友朝他潑水慶祝。記者余承翰／攝影

來台後第5場比賽，「哈佛小子」林書豪今天面對PLG戰績前段班的桃園璞園領航猿攻下26分、14籃板、5助攻，率高雄17直播鋼鐵人以93：63踢館成功，他賽後場中訪問先說「我不是那麼優秀」，賽後記者會更將所有肯定給教練團，且不斷點名總教練鄭志龍，要媒體多和「龍哥」提問。

鋼鐵人在林書豪加入前，開季19場比賽戰績2勝17敗；林書豪2月28日處女秀迄今，5場比賽球隊拿下3勝2敗，「哈佛小子」帶來的效應顯著。

林書豪謙虛說，團隊表現是教練團的功勞，「這就是龍哥跟教練團隊非常努力，去找很多不一樣的打法。」他形容籃球就像下棋，做一個動作必須很快有所反應，這些都要靠教練團隊的帶領，找到很多適合的策略。

每場比賽都是當然焦點的林書豪，前一場和新北國王隊交手時為弟弟林書緯發聲，今天則是不斷送「助攻」給總教練鄭志龍，主動要記者向「龍哥」提問，他說：「因為前面4場，每個發佈會都是問我問題，今天改一下，因為有點太多肯定是給我，你們就多問龍哥一些問題，可以和他聊，怎麼當那麼好的教練，把球隊變成像這樣的球隊。」

鄭志龍提到，林書豪經驗豐富，可以成為台灣本土球員和國際球員很好的橋樑，才可以短時間就將球隊鞏固起來，不過團隊仍需要時間繼續熟悉和磨合。

高雄17直播鋼鐵人林書豪（左）作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻，他在下場休息時與鋼鐵人總教練鄭志龍（右）擊掌。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪（左）作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻，他在下場休息時與鋼鐵人總教練鄭志龍（右）擊掌。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻。記者余承翰／攝影
高雄17直播鋼鐵人林書豪作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻。記者余承翰／攝影

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