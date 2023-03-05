PLG／林書豪率鋼鐵人最多領先領航猿40分！寫半場最大分差紀錄

PLG戰績墊底的高雄17直播鋼鐵人隊，今天到桃園面對戰績前段班的桃園璞園領航猿隊，上半場最多領先40分，「哈佛小子」林書豪攻下13分6籃板3助攻，個人得分一度超越領航猿全隊，半場打完也握有58：21優勢，讓首度迎接隊史滿場的領航猿寫下聯盟半場新低的難堪紀錄。

鋼鐵人首節打出24：8攻勢，王律翔一人10分就超過領航猿團隊的8分，林書豪4分、3籃板、1助攻。

第二節林書豪先切入帶一步跳投，再抄截後快攻取分，鋼鐵人領先再擴大到28：8；領航猿喊出暫停卻沒能止血，恢復比賽第一球就出現失誤，讓王律翔快攻得手，林書豪也再度得手，鋼鐵人領先到32：8。

呂政儒飆進外線讓鋼鐵人優勢擴大到39：10，第二節5分59秒陳昱瑞上罰球線，但兩罰都失手，單節前7分鐘只有白曜誠有進球；反觀鋼鐵人陳又瑋也加入外線開火行列，飆進外線後鋼鐵人領先擴大到44：10。

領航猿直到第二節4分52秒才靠桑尼罰球線上再取分，但鋼鐵人有林書豪再飆外線，鐵米進球後49：12，陳又瑋追加外線後領先擴大到52：12。領航猿1分52秒盧峻翔外線進球，才終結團隊前12次三分球出手都落空紀錄，但上半場三分球合計14投僅1中。

PLG原本半場最低得分是上月台北富邦勇士對上領航猿，勇士下半場僅拿21分，今天由當時對手領航猿改寫難堪紀錄。