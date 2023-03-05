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UBA／複賽飆滿場高人氣 決賽門票9日開搶

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
本屆UBA一級複賽壓軸戰政大、世新對決，迎來爆滿球迷到場支持。圖／大專體總提供
本屆UBA一級複賽壓軸戰政大、世新對決，迎來爆滿球迷到場支持。圖／大專體總提供

111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽昨天結束公開男一級8強複賽所有賽程，大專體總宣布，3月24日到26日在台北小巨蛋舉行的決賽，將於3月9日中午12點半於KKTIX全面開放索票。

今年UBA決賽首度結合公開一級4強及二級、一般組冠軍戰，寫下賽史新頁，更開啟學生聯賽創舉。

昨天剛結束的公開男一級複賽最終戰，由上屆冠軍戰組合政治大學和世新大學正面對壘，再度吸引超過兩千名球迷進場觀賽，排隊不止塞爆臺北體育館4樓大廳，連館外都排滿人潮。

根據大專體總統計，本屆UBA男一級複賽7日進場共計20221人次，相較上屆進場人次成長達百分之53；複賽階段LINE TODAY網路直播觀看人次總計超過60萬人次。

將UBA熱潮延燒到台北小巨蛋，公開一級賽事將於3月9日中午12點半在KKTIX開放索票，每帳號、每場賽事最多可索取2張票券，索票訂單成功後，必須在3月22日下午2點前至全家便利商店機台領取實體票券，領票時需自行支付30元手續費，未於規定時間內領取實體票券視同放棄，系統將於3月23日中午12點半重新釋出票券。

UBAAPP集點前1000名的會員，可獲優先索票資格碼，3月8日中午12點半優先在KKTIX網站索票，部分會員的快速通關也會續行。

決賽三天賽事皆分為上半場與下半場場次供索票，當日兩場次間進行清場。3月25日的4強賽程是中午12點半女子組佛光大學對上世新大學、下午2點半男子組台灣師大碰健行科大、下午5點半女子組台灣師大對文化大學、晚上7點半世新大學和政治大學搶最後一張男子組冠軍戰門票。

3月26日上半場進行女、男一級季軍賽，兩場冠軍賽下半場重磅登場。

冠名贊助商富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，感謝教育部、大專體總邀請富邦人壽連續7年冠名支持UBA大專籃球聯賽，並且首次帶領公開組一級、二級及一般組球員們共同前進小巨蛋，為邀請所有球迷們帶領身邊親朋好友，一起感受全台最熱血沸騰的學生籃球賽事魅力，今年「富邦人壽健康邦」LINE主題帳號即將舉辦公開組一級冠軍預測活動，期盼號召更多民眾為4強決賽隊伍應援打氣，陪伴支持年輕優秀球員們衝向冠軍。

UBA 政大 世新大學

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