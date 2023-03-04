UBA／複賽8強落幕 世新送給衛冕軍政大2連敗

UBA大專籃球聯賽今天進行的男子組8強複賽，壓軸登場的政大和世新之戰就是去年的冠軍戲碼，結果世新靠著陳將双、張俊生聯手轟下40分，以84比73擊敗政大。

尋求3連霸的政治大學，昨天先被健行科大終止跨季36連勝，今天又不敵世新吞下2連敗。

政大今天刻意休兵「最強外籍生」莫巴耶，反觀世新大學全員到齊，就連因為大腿受傷原本打算休息的張俊生都帶傷上陣，為的就是要在4強再度交手前先打出好士氣。

世新大學雖有雙外籍生壓鎮，陳將双全場攻下21分、張俊生也有19分進帳，從第1節就壓著對手打，最終也如願拿下這場勝利，把政大擠到第3名。

今年的UBA男子組4強賽，將於3月25、26日在台北小巨蛋登場，25日將由健行科大對台灣師大、政治大學對世新大學，贏的球隊將在26日爭冠，落敗的一方則是爭奪季軍。

111學年度UBA大專籃球聯賽男子組8強複賽，經過7天激戰，最終排名也出爐。

健行科大6勝1敗第1、世新6勝1敗排第2、政大5勝2敗排第3、台灣師大4勝3敗排第4、輔仁大學3勝4敗排第5、國體大2勝5敗排第6、文化大學1勝6敗排第7、台藝大1勝6敗排第8。