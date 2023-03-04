快訊

獨／柯文哲確定4月8日訪美 將接觸國務院、參眾議員

丁文琪退隱歌壇18年宣告回歸 「中年二度就業」原因曝光

「兩會」讓中共權力更集中 對習近平的忠誠度成權力關鍵

UBA／健行科大輕取國體 隔4年再以複賽第1晉4強

中央社／ 台北4日電
UBA大專籃球聯賽健行科大4日在8強賽最後一戰對上國立體大，儘管開賽熱機慢，但靠著蔡宸綱（白衣左）27分、8籃板帶領下，仍以77比58獲勝，確定挺進4強。中央社
UBA大專籃球聯賽健行科大4日在8強賽最後一戰對上國立體大，儘管開賽熱機慢，但靠著蔡宸綱（白衣左）27分、8籃板帶領下，仍以77比58獲勝，確定挺進4強。中央社

UBA健行科大今天在8強賽最後一戰對上國立體大雖然開賽熱機慢，但靠著蔡宸綱27分、8籃板帶領下，仍以77比58獲勝，確定以6勝1敗搶下複賽第1晉級4強。

大專籃球聯賽（UBA）健行科大已經連續8年都闖進4強，也是自從106學年度後，第2次以複賽龍頭之姿闖進4強。健行科大隊史拿過3次UBA總冠軍，分別是105學年度，以及107、108學年度的2連霸。

今天對上國體大，雖然雙方實力有段差距，但健行科大首節慢熱，加上國體大3分球命中率超過5成，僅以20比19微幅領先。

第2節起，健行科大就完全掌握優勢和攻守節奏，逐漸將差距擴大到20分以上。

身高196公分的健行科大蔡宸綱，全場3分球7投3中，拿下27分，連續2場都有好表現。他說：「剛開始加入健行科大的時候，太著重在投3分球，但其實自己可以做的事情還有很多，所以這2場才慢慢調整回狀態。」

健行教練劉孟竹也對蔡宸綱讚譽有加：「他這種身高還有這麼好的外線手感，不論打3號或者4號都非常好用，尤其他蓋火鍋的時間差都抓得很好，有他加入後，也讓我們球隊的鋒線身高相當出色。」

健行科大在4強的對手，就是台灣師大，偏偏健行科大在8強唯一的1敗，就是來自台師大，當時被台師大的林信寬砍進49分。

劉孟竹說：「我想這也是個很好的經驗，下次再對壘，我想我們會做出很好的針對性防守，展現出球隊應有的強度和韌性。」

UBA

延伸閱讀

T1聯盟／馬怡鴻代掌獵鷹兵符搶勝 巨人連線賞海神5連敗

UBA／斷「前東家」跨季36連勝 蔡宸綱：有比較拚一點

UBA／蔡宸綱射倒「前東家」 健行中斷政大跨季36連勝

T1聯盟／馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練

相關新聞

PLG／牧倫斯29分、19籃板 國王險勝領航猿收5連勝

在PLG戰績榜排名前2名的新北國王與桃園璞園領航猿今天交鋒，賽前處在4連勝的龍頭國王，整場比賽被領航猿緊咬比分不放，不過...

T1聯盟／馬怡鴻代掌獵鷹兵符搶勝 巨人連線賞海神5連敗

在T1聯盟排名第2、3名的台南台鋼獵鷹隊與高雄全家海神隊今天交鋒，賽前處在隊史最長4連敗的海神，在上半場靠著外線火力全開...

UBA／健行科大輕取國體 隔4年再以複賽第1晉4強

UBA健行科大今天在8強賽最後一戰對上國立體大雖然開賽熱機慢，但靠著蔡宸綱27分、8籃板帶領下，仍以77比58獲勝，確定...

東超／又是單節崩盤 富邦勇士不敵黃金帝王無緣晉級

在首場比賽以25分差距不敵南韓安養KGC後，富邦勇士今天在東超的第二場賽事遭遇地主琉球黃金帝王，在上半場打完還戰成平手的...

UBA／四強出爐！ 世新逆轉輔大連三年打進小巨蛋

UBA公開男一級8強賽昨天進行倒數第2天賽程，在衛冕軍政大已率先以5連勝晉級4強後，昨天世新在與輔大的晉級關鍵戰，靠著陳...

UBA／斷「前東家」跨季36連勝 蔡宸綱：有比較拚一點

健行科大今天在UBA公開男一級8強賽遭遇衛冕軍政治大學，在上學年還代表政大出賽的蔡宸綱單場猛轟32分下，最終以7分差距中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦