UBA／斷「前東家」跨季36連勝 蔡宸綱：有比較拚一點

健行科大今天在UBA公開男一級8強賽遭遇衛冕軍政治大學，在上學年還代表政大出賽的蔡宸綱單場猛轟32分下，最終以7分差距中斷了政大的跨季36連勝，賽後他也直言，前一次與政大碰頭時自己打得比較亢奮，但今天以平常心面對，更能維持在自己節奏上，但他也透露「確實有比較拚一點。」

上學年還代表政大出賽並且有亮眼表現的蔡宸綱，在轉學到健行後隨即成為球隊的重要戰力，不過預賽階段首次遭遇「前東家」政大時，蔡宸綱單場出手22次僅命中5球拿下16分，最終健行也以輸球收場。

不過今天8強賽健行與政大再度狹路相逢，且勝方就有機會搶下4強賽頭號種子的情況下，蔡宸綱這次也扳回顏面，單場豪取32分，其中包括在比賽最後階段的關鍵三分打還製造政大主控游艾喆5犯離場，成為健行穩住領先優勢的關鍵。

對於自己也貢獻了一份心力的政大跨季36連勝，最終也斷送自己手中，蔡宸綱賽後說：「上次交手時確實比較亢奮，畢竟是第一次，但這樣不是辦法，所以這一次就告訴自己要平常心面對，所以比較能維持在自己的節奏。」

談到離開政大轉戰健行，蔡宸綱也直言這是自己的選擇，「畢竟這邊給我更多的發揮空間，與教練團的磨合也比較舒服一點，今天確實是有比較拚一點，賽前準備也比較專心。」

而健行在晉級4強後，總教練劉孟竹也透露將會在4強開打前再次前往台南移訓，並希望獵鷹老大哥吳岱豪能夠利用這段時間幫忙多加強兩位經驗較不足夠的外籍生，以在4強賽面對更高強度的考驗。