UBA／双生連線下半場回神 世新逆轉輔大4強出爐

UBA公開男一級8強賽，今天世新大學在與輔仁大學之戰，克服第3節還有9分的落後劣勢，靠著「双生連線」陳將双、張俊生在下半場進攻火力甦醒，最終以64：59逆轉輔大，也攜手政大、健行科大、台師大晉級到4強賽。

上半場世新大學在進攻熄火的情況下陷入苦戰，尤其是球隊最為倚重的「双生連線」，上半場合計12次出手僅命中3球、拿下7分，儘管在上半場槍響前，陳將双一度投進壓哨拋投，但卻被吹判進攻犯規進球不算，讓輔大在上半場打完還保有1分領先。

下半場輔大乘勝追擊，將領先差距一度擴大到9分，不過接下來世新靠著雙外籍生的禁區優勢在籃下接連取分，加上張俊生飆進三分球，反觀輔大因為接連的失誤，導致得分停滯不前，在該節後段被拉出一波13：0的攻勢，讓世新三節打完反倒取得4分領先。

第四節輔大展現韌性，開節後一度追到1分差距，不過陳將双隨後在籃下接獲隊友助攻上籃得手，幫助世新止血，但輔大隨後又靠著彭冠綸3罰俱中，讓雙方又回到原點。

但世新「双生連線」隨後又與丹尼爾聯手連得打出12：3的攻勢，尤其是下半場外線手感發燙的張俊生數次在三分線外開砲，幫助世新最終以5分差距搶下4強門票，其中「双生連線」今天合計拿下34分其中有27分是在下半場拿下，成為世新逆轉的關鍵。