快訊

在野立委轟陳建仁用人民納稅錢宴請綠委 政院火速澄清

Google台灣恐裁逾180人、影響部門不明 公司回應了

63歲日男家中藏父母屍體10年 房東登門見這幕「細思極恐」

UBA／双生連線下半場回神 世新逆轉輔大4強出爐

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
陳將双在下半場進攻回溫，幫助世新逆轉輔大，搶下4強門票。圖／大專體總提供
陳將双在下半場進攻回溫，幫助世新逆轉輔大，搶下4強門票。圖／大專體總提供

UBA公開男一級8強賽，今天世新大學在與輔仁大學之戰，克服第3節還有9分的落後劣勢，靠著「双生連線」陳將双、張俊生在下半場進攻火力甦醒，最終以64：59逆轉輔大，也攜手政大、健行科大、台師大晉級到4強賽。

上半場世新大學在進攻熄火的情況下陷入苦戰，尤其是球隊最為倚重的「双生連線」，上半場合計12次出手僅命中3球、拿下7分，儘管在上半場槍響前，陳將双一度投進壓哨拋投，但卻被吹判進攻犯規進球不算，讓輔大在上半場打完還保有1分領先。

下半場輔大乘勝追擊，將領先差距一度擴大到9分，不過接下來世新靠著雙外籍生的禁區優勢在籃下接連取分，加上張俊生飆進三分球，反觀輔大因為接連的失誤，導致得分停滯不前，在該節後段被拉出一波13：0的攻勢，讓世新三節打完反倒取得4分領先。

第四節輔大展現韌性，開節後一度追到1分差距，不過陳將双隨後在籃下接獲隊友助攻上籃得手，幫助世新止血，但輔大隨後又靠著彭冠綸3罰俱中，讓雙方又回到原點。

但世新「双生連線」隨後又與丹尼爾聯手連得打出12：3的攻勢，尤其是下半場外線手感發燙的張俊生數次在三分線外開砲，幫助世新最終以5分差距搶下4強門票，其中「双生連線」今天合計拿下34分其中有27分是在下半場拿下，成為世新逆轉的關鍵。

延伸閱讀

UBA／政大輕取輔大 提前晉級4強

UBA／陳冠中染諾羅後回歸 陳力生卻傷膝

UBA／對手都喊沒轍！林信寬狂轟49分破健行不敗之身

UBA／政大莫巴耶是最強外籍生？ 輔大凱德爾：我才是第一

相關新聞

UBA／双生連線下半場回神 世新逆轉輔大4強出爐

UBA公開男一級8強賽，今天世新大學在與輔仁大學之戰，克服第3節還有9分的落後劣勢，靠著「双生連線」陳將双、張俊生在下半...

T1聯盟／球季結束就離台？傳委內瑞拉職籃有意爭取霍華德

T1聯盟明星賽剛結束，雲豹隊「魔獸」霍華德（Dwight Howard）依然是鎂光燈的焦點，今天就有國外媒體發文指出，委內瑞拉職籃球隊Guaros de Lara有意簽下魔獸。 根據南美洲籃球媒

T1聯盟／注入進攻破壞力 英熊簽下前PBA後衛柯歐斯

T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊於今天宣布簽下原效力於菲律賓職籃PBA的後衛柯歐斯（Michael Qualls），希望借...

T1聯盟／馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練

身兼T1台鋼獵鷹和UBA健行科大總教練的劉孟竹，因賽程重疊關係，台鋼獵鷹今天宣布，明天主場對高雄全家海神之戰，將由助教馬...

PLG／兄弟球場對決！林書豪、林書緯網路聲量出爐

文／蔡瓅萱 今年（2023）加盟P. LEAGUE+「高雄17直播鋼鐵人」的籃球選手林書豪，在昨（2/28）日迎來職業生涯中與弟弟林書緯的第一場對決。兄弟兩人首度交鋒就打出十分精彩的比賽。雖然林書豪

PLG／好身手特壞也喊讚 攻城獅簽禁區悍將太樂

PLG新竹街口攻城獅隊今天宣布新洋將太樂（Jeremy Tyler）正式加盟，太樂現年31歲，身高210公分117公斤，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦