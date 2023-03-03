T1聯盟／球季結束就離台？傳委內瑞拉職籃有意爭取霍華德
T1聯盟明星賽剛結束，雲豹隊「魔獸」霍華德（Dwight Howard）依然是鎂光燈的焦點，今天就有國外媒體發文指出，委內瑞拉職籃球隊Guaros de Lara有意簽下魔獸。
根據南美洲籃球媒體Cancha Latina報導，委內瑞拉職籃（SPB）球隊Guaros de Lara有意在下一季簽下魔獸，為SPB投下震撼彈。
SPB的比賽時間為2月至5月，目前仍在球季中。該文提到Guaros de Lara總是做出驚人的操作，過去也曾差點找來「戰神」艾佛森（Allen Iverson）、「跳豆」羅賓森（Nate Robinson）等前NBA球星加盟。
美國媒體也轉發這則新聞，有國外網友表示：「他正在環遊世界」、「我為他感到開心」，也有網友覺得消息不合理：「台灣的經濟狀況應該比委內瑞拉穩定」。
Venezuelan professional basketball clubs are showing interest in Dwight Howard, per https://t.co/XSrEzqgZWZ pic.twitter.com/an6wJKoQ2C— NBACentral (@TheNBACentral) 2023年3月2日
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