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SBL／LuxyGirls一字馬抖臀惹議 2台籃洋將也忍不住怒轟

聯合新聞網／ 綜合報導
LuxyGirls干擾罰球。 截圖自影片
LuxyGirls干擾罰球。 截圖自影片

近期籃球啦啦隊干擾罰球花招百出，日前LuxyGirls在SBL賽場上應援，當台啤球員蘇柏彰罰球時，一名啦啦隊員一字馬並抖動臀部，再度掀起論戰。這段影片也被轉發到國外，前T1聯盟雲豹隊洋將「小蟲」威廉斯（Troy Williams）也忍不住留言怒噴。

啦啦隊干擾罰球的行為有人認為是好事，但也不少人認為太超過，顯然威廉斯很不喜歡，他在看到影片後留言寫道，「我在這打過比賽，這是我第一次看到這種爛事。」除了威廉斯外，目前效力T1聯盟台啤英熊的洋將大勝（Branden Dawson）也留言，「什麼鬼東西。」

雖然受到外界批評，但LuxyGirls不受任何影響，持續在社群發文回擊，「球隊真的沒在管的！因為一字馬的就是球隊經理本人，哇哈哈啊哈啊哈哈，勸你們少管閒事」。針對網友質疑小孩看到不好，他們則回應：「每個人都有不同的意見，我們無法滿足每一個人，但我們依然要做自己。」

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