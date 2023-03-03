UBA／政大輕取輔大 提前晉級4強

衛冕軍政治大學今天UBA大專籃球聯賽男子組8強賽，在菜鳥宋昕澔攻下21分帶領下，以107比64力挫輔仁大學，跨季連勝場次推向至36場，成為本屆第一支前進4強的隊伍。

111學年度UBA大專籃球聯賽男子組8強賽今天在台北體育館展開第5天賽程，政大與輔大碰頭，半場打完政大就以60比32大幅領先，第3節單節再轟下31分，比賽勝負提前定調，政大最終就以43分之差的懸殊差距贏得比賽。

尋求3連霸的政大複賽5戰全勝，提前收下4強門票，明天將遭遇健行科大，4日再戰世新大學，也將力拚全勝，前進台北小巨蛋。

世新稍早靠著「双生連線」陳將双、張俊生合力轟下50分，以95比85擊敗台藝大，世新前3節一度領先多達20分，末節卻被對手拉近差距，也讓世新教練何正峰相當不滿意。

何正峰直言，替補球員沒做好上場的準備，沒控制好比賽節奏，表現非常糟。

張俊生此役上場24分鐘，攻下28分，另有2籃板、3助攻，但賽後卻表情痛苦，直指右腿首節就被撞傷，但仍撐完全場，他無奈地表示，賽後將先治療、觀察狀況，但也擔心明天比賽恐怕不能上場。

UBA男子組8強賽第5天賽程結束，僅衛冕軍政大提前晉級4強，健行今天吞下複賽首敗後，目前4勝1敗，晉級機率依舊不小，而世新同樣4勝1敗，台師大3勝2敗，輔大與國體大2勝3敗，提前出局則有5戰全敗的台藝大與文化大學。